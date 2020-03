WRC, Rally del Messico, La C3 R5 di Bulacia risale al nono posto

Buone notizie per Citroen Racing in Messico. Marco Bulacia e Giovanni Bernacchini su C3 R5 hanno terminato in nona piazza assoluta la seconda tappa del Rally del Messico rimontando dalla quindicesima posizione e passando così al vertice provvisorio tra le WRC3.

A guidare il gruppo attualmente è invece Sébastien Ogier. Il sei volte iridato della Toyota ha firmato gli scratch nelle PS 4, 10 e 11 e ora precede di 13”2 la Ford Fiesta di Teemu Suninen. Terzo, staccato di 33”2 Elfyn Evans su Yaris. Il gallese, mattatore di questo avvio di stagione, è stato protagonista di una tappa tranquilla non fosse per un po’ di nervosismo nei confronti dell’allestimento della super speciale conclusiva.

Quarto il campione in carica Ott Tänak, alla prese con un danno al posteriore della sua i20, poi riparato in corsa, comunque velocissimo nelle speciali 3, 7 e 9, seguito dalla Yaris del giovane asso finlandese Kalle Rovanperä, stoppato al principio da una foratura, ma successivamente in grado di mostrarsi competitivo tanto da essere il migliore nella PS12.

Sesto posto per Gus Greensmith su Fiesta, critico con sé stesso per qualche sbavatura di troppo commessa, quindi la Skoda Fabia R5 di Pontus Tidemand, al top tra le WRC2, e la i20 R5 di Nikolay Gryazin.

Chiude il gruppo dei 10 Fernandez su Skoda Fabia R5 EVO.

Da segnalare il disastro Hyundai. Primo ad essere colpito da problemi al motore è stato Dani Sordo, risultato più rapido nella PS5, in seguito è toccato a Thierry Neuville, fino a quel momento in lotta per il podio. Peggio ancora è andata ad Esapekka Lappi, la cui i20 è andata letteralmente a fuoco. Per questo motivo la PS 8 è stata cancellata.

Classifica Rally del Messico dopo la PS 12:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +00:13.2

3 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:33.2

4 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:33.4

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:35.7

6 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +01:16.8

7 Tidemand Pontus/ Barth Patrik Škoda Fabia R5 Evo +04:16.7

8 Gryazin Nikolay/ Fedorov Y. Hyundai i20 R5 +05:07.8

9 Bulacia Marco/ Bernacchini G. Citroën C3 R5 +05:54.3

10 Fernàndez E./ García Rubén Škoda Fabia R5 Evo +08:39.8

RM Media