WRC, Rally del Portogallo, Evans passa al commando dopo 15 PS

La seconda giornata di azione in Portogallo si è conclusa con un colpo di scena. Dopo essersi aggiudicato le PS 9,10,11 e 13 Ott Tänak è stato protagonista di un’uscita nel corso dello stage 14 in cui ha danneggiato pesantemente la sospensione posteriore destra della sua Hyundai ed è stato costretto a fermarsi lasciando il via libera al gallese della Toyota Elyn Evans, risultato il migliore nella PS 12 e proprio in quella che ha visto l’incidente dell’estone.

In seconda piazza, staccato di 10”07, un buon Dani Sordo su i20, capace di rimediare alle sbavature della mattina con delle buone prestazioni nel loop pomeridiano, in particolare nella super speciale conclusiva della tappa. Terzo a 1’04 malgrado una certa difficoltà a trovare il ritmo e un testacoda Sébastien Ogier su Yaris, a precedere il compagno di marca Takamoto Katsuta, finito contro un albero nella penultima prova odierna.

Quinto a 4’21 un ottimo Adrien Fourmaux su Ford Fiesta, rallentato in mattinata da un guasto all’acceleratore, quindi poco distante, il collega di colori Gus Greensmith, decisamente deluso dal feeling con la sua Fiesta e a 8021 il leader tra le WRC2 Esapekka Lappi su Volkswagen Polo Gti R5. Ottaval Ford Fiesta R5 MkII di Teemu Suninen, vittima di una foratura, seguito dalla Hyundai i20 r5 di Oliver Solberg e dalla Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, quarti nella serie cadetta.

Da segnalare i ko di Thierry Neuville al termine della PS11 per problemi sulla sua Hyundai e di Kalle Rovanperä nel tratto di collegamento con la PS 14, pure lui per un guasto sulla sua Yaris.

Infine tra le WRC3 ancora al comando la C3 R5 di Yohan Rossel e Alexandre Coria.

Classifica Rally di Portogallo dopo la PS 15:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Sordo Dani/ Rozada Borja Hyundai i20 Coupe WRC +00:10.7

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +01:04.2

4 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:05.7

5 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +04:21.8

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +04:28.2

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Volkswagen Polo Gti R5 +08:21.2

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 MkII +09:11.4

9 Solberg Oliver/ Johnston Aaron Hyundai i20 R5 +10:32.2

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +10:46.6

