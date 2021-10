WRC, Rally di Finlandia, La Hyundai di Breen comanda dopo 6 PS

Nel WRC2 la Polo Gti R5 di Suninen precede la C3 R5 di Ostberg

Si è conclusa con una difficile prova in notturna la prima giornata del Rally di Finlandia. A dettare il passo grazie agli scratch nelle PS 2 e 5, oltre ad una certa costanza l’irlandese Craig Breen. Staccato di 2”8 il collega di marca, nonché leader dello shakedown Ott Tänak, non sempre a suo agio sulla sua i20, ma ugualmente capace di firmare il miglior crono nelle PS 3 e 4. Terzo a 6” il gallese della Toyota Elfyn Evans, il più forte nel confronto cronometrico in condizioni di buio.

Giù dal podio virtuale altre due Yaris, ovvero quella di Esapekka Lappi e quella del vincitore del recente appuntamento in Grecia Kalle Rovanperä, con un gap di 7”9 per un errore d’assetto.

Solo sesto a 31”3 Thierry Neuville su Hyundai. Il belga prima si è lamentato per il sottosterzo e poi ha avuto qualche problema di visibilità a causa dei fari. Settimo a 33”6 un deluso Sébastien Ogier su Toyota, quindi il più rapido nella PS 1 Takamoto Katusta, sempre su Yaris, indietro di 46”9 rispetto all’attuale leader.

Nona a 1’20 la Ford Fiesta di Gus Greensmith, a precedere quella di Adrien Fourmaux, soddisfatto del primo assaggio di gara.

Undicesimo e al top tra le WRC2 Teemu Suninen su Volkswagen Polo GTi R5, quindi a 3’11 Mads Ostberg e Torstein Eriksen su Citroen C3 R5.

Tra le WRC3 a guidare è la Skoda Fabia Rally 2 EVO del finlandese Emil Lindholm.

Classifica Rally di Finlandia dopo la PS6:

1 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:02.8

3 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:06.1

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota Yaris WRC +00:06.7

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:07.9

6 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:31.3

7 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:33.6

8 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota Yaris WRC +00:46.9

9 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +01:20.6

10 Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Fiesta WRC +01:48.9

RMMedia