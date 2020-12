WRC, Rally di Monza, la Citroen di Rossel leader tra le WRC2

Al termine della prima PS del Rally di Monza che si è snodata per 4,33 km all’interno del tracciato Mads Ostberg e Torstein Eriksen hanno chiuso 16esima piazza. L’equipaggio norvegese ha sofferto in termini di scelta gomme e regolazioni, di conseguenza è stato battuto dall’altra coppia schierata da Citroen ovvero Yohan Rossel e Benoit Fulcrand, al 14esimo posto assoluto e al top tra le WRC2.

In vetta al gruppo tra le WRC troviamo invece Sébastien Ogier, motivato a dare il tutto per tutto per battere il compagno di Toyota Elfyn Evans, al momento lanciato verso la conquista del suo primo titolo iridato e quarto dopo la giornata iniziale. In seconda posizione Thierry Neuville su Hyundai, come molti colleghi autore di una piccola sbavatura ingannato dal fondo scivoloso, quindi il campione in carica e collega di marca del belga Ott Tänak. Quinto a 3” Kalle Rovanperä su Yaris, consapevole del weekend difficile che dovrà affrontare, seguito a distanza ravvicinata dalla i20 di Dani Sordo, altrettanto conscio dell’insidiosità della gara italiana avendola già disputata (e vinta), seppur in versione show, in passato. Settimo col medesimo riscontro cronometrico dello spagnolo e con brivido sul rettilineo finale Esapekka Lappi su Fiesta, a precedere la vettura gemella di Gus Greensmith. Nono e al comando tra le WRC3 Jari Huttunen su Hyundai i20 R5, quindi il fordista Teemu Suninen, cauto per evitare facili uscite. Da segnalare l’undicesimo posto a 6”5 dal vertice del rientrante Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO e il ritiro della Toyota di Takamoto Katsuta, subito finito lungo e contro le barriere.

Classifica Rally di Monza dopo la PS 1:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:00.5

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:02.0

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:02.7

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:03.0

6 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:03.7

7 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +00:03.7

8 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +00:04.0

9 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +00:05.8

10 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +00:06

RM Media