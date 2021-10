WRC, Rally di Spagna, La i20 di Neuville comanda dopo 6 PS

Nel WRC2 detta il passo la C3 Rally 2 di Camilli. Foratura per Ostberg

Nonostante i problemi di sottosterzo lamentati per buona parte della mattinata, Thierry Neuville è risultato il migliore nella prima giornata d’azione al Rally di Catalogna. Grazie agli scratch nelle PS 2,4, 5 e 6, il belga della Hyundai precede dunque provvisoriamente la Toyota di Elfyn Evans, il più rapido nelle speciali 1 e 3, e quella di Sébastien Ogier, staccato di 19” e deluso per lo scarso feeling al volante.

Quarto a 24”8 un Dani Sordo su i20 non esente da errori, quindi a 38” la Yaris di Kalle Rovanperä, rientrato dopo l’incidente patito in Finlandia alla vigilia dello scorso round.

Sesto a 1’10” un soddisfatto Adrien Fourmaux su Ford Fiesta, a precedere il collega di marca Gus Greensmith, in crescita via via che passavano gli stage grazie ad alcune modifiche apportate nel sua auto.

Ottavo a 1’55 Oliver Solberg su Hyundai, ancora non perfettamente a suo agio con nell’abitacolo della i20, poi a 2’30 un solido Nil Solans, pure lui su vettura coreana, bravo a gestire i problemi di appannamento del parabrezza non fosse per qualche piccola sbavatura.

Decimo e al top tra le WRC2 l’equipaggio Citroen formato da Eric Camilli e Maxime Vilmot. Solo 23esima invece, l’altra coppia del Double Chevron, ovvero Mads Ostberg e Torstein Eriksen, protagonisti di una foratura nella PS 5 che gli ha fatto perdere ben 2’.

Undicesimo assoluto e al vertice tra le WRC3 Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally 2 EVO.

Da segnalare l’incidente in apertura di tappa per la Toyota di Takamoto Katsuta. Fuori nel pomeriggio per un’uscita di strada anche l’estone della Hyundai Ott Tänak, già comunque falloso in mattinata.

Classifica Rally di Spagna dopo la PS 6

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:00.7

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:19.4

4 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:24.8

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:38.0

6 Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Fiesta WRC +01:10.2

7 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +01:28.9

8 Solberg Oliver/ Drew Craig Hyundai i20 Coupe WRC +01:55.6

9 Solans Nil/ Martí Marc Hyundai i20 Coupe WRC +02:30.5

10 Camilli Eric/ Vilmot Maxime Citroën C3 Rally2 +03:50.5

(RMMedia)