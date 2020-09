WRC, Rally di Turchia, La C3 R5 di Bulacia guida nel WRC3

Malgrado l’assenza del portacolori principale Mads Ostberg, in Turchia la Citroen ha trovato comunque il modo di mettersi in luce grazie all’abile 19enne Marco Bulacia, navigato da Marcelo Der Ohannesian, in palla sin dalla PS 1 nella categoria WRC3 al volante della C3 R5 e dodicesimi assoluti.

A comandare la corsa per il momento è invece il rientrate Sébastien Loeb su Hyundai. Subito a suo agio sullo sterrato, il transalpino si è dimostrato il più costante. Alle sue spalle, staccato di appena un secondo il compagno di colori Thierry Neuville, autore dello scratch iniziale, ma particolarmente indispettito al traguardo della PS2 per la tanta polvere presente sul percorso a causa delle partenze troppo ravvicinate. Terzo posto per il sei volte iridato Sébastien Ogier su Toyota, risultato il migliore proprio quando tutti erano in crisi per la problematica presentata in maniera animata dal belga.

Quarta la Yaris di Elfyn Evans che, per sua stessa ammissione, ha affrontato le prime prove col freno tirato. A 2”7 il finlandesino volante Kalle Rovanperä su Toyota, quindi la Ford Fiesta di Teemu Suninen. Soltanto settimo il campione in carica Ott Tänak su i20 a 4”8 dal leader, davanti ad un Esapekka Lappi su Fiesta poco incisivo nella prima speciale e successivamente rallentato da una presunta foratura all’anteriore. Nono Gus Greensmith su Ford Fiesta, rallentato dalla mancanza di grip, seguito da Pierre-Louis Loubet su i20, attento a non correre rischi inutili.

Nel WRC2 svetta Adrien Formaux su Ford Fiesta R5 MkII a 1’06 dalla testa del gruppo.

Classifica Rally di Turchia dopo la PS2:

1 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:01.2

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:01.3

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:02.1

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:02.7

6 Suninen Teemu/ Lehtinen JarmoFord Fiesta WRC +00:04.2

7 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:04.8

8 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +00:06.6

9 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +00:16.1

10 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +00:28.5

RM Media