WRC, Rally Svezia, la C3 R5 di Ostberg comanda la classifica della WRC2

Malgrado una catena di errori nella PS 7 li abbia fatti scivolare in dodicesima posizione assoluta, l’equipaggio Citroen Racing formato da Mads Ostberg e Torstein Eriksen resta in vetta nella categoria cadetta in un Rally di Svezia martoriato dalla mancanza di neve e privato di un’altra speciale.

A guidare il gruppo, come venerdì, uno scatenato Elfyn Evans. In versione “martello” il gallese della Toyota si è aggiudicato le prime tre PS di giornata andando ad incrementare il proprio vantaggio sulla Hyundai dell’iridato in carica Ott Tänak non completamente a suo agio. Terzo a 28”8 Sébastien Ogier su Yaris, poco convinto dell’assetto scelto e subito in crisi con le gomme chiodate messe a dura prova dagli ampi tratti in sterrato.

Appena sotto il podio virtuale un Kalle Rovanpera su Toyota, deluso dalla propria prestazione e tra l’altro rallentato da un cambio pneumatici obbligato per la totale mancanza di grip. A 34”7 dalla vetta la Ford Fiesta di Esapekka Lappi, protagonista di qualche sbavatura, poi la i20 di Thierry Neuville in bagarre con il collega di marca Craig Breen e autore dello scratch nella PS 9.

Ottavo posto per Teemu Suninen su Fiesta, a precedere Takamoto Katsuta su Yaris. Il giapponese ha ammesso di aver faticato molto a guidare a causa del fondo cangiante. Infine, a chiudere la top 10 il finlandese Jari Huttunen su i20 R5.

Da registrare il mancato start di Jari – Matti Latvala a seguito dei problemi tecnici legati al motore accusati nella prima tappa. Il boss Toyota Tommi Mäkinen ha fatto il mea culpa e assicurato che concederà un’altra chance al suo ex pilota ufficiale ora privatissimo più avanti nella stagione.

Classifica Rally di Svezia dopo la PS 9:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:17.2

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:28.8

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:29.3

5 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +00:34.7

6 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:39.2

7 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:49.7

8 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +01:14.8

9 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:37.4

10 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +03:39.1

RM Media