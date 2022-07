WRC, Rovanperä mette il sigillo anche in Estonia

Prima era una promessa, ora è una realtà. Dopo Svezia, Croazia, Portogallo e Safari, Kalle Rovanperä mette la firma pure sul Rally d’Estonia, rafforzando la propria leadership iridata con una prova da gran maestro.

Dodici gli scratch portati a casa, a cui aggiungere la Power Stage conclusiva che gli ha garantito 5 punti extra e i complimenti del compagno di squadra Elfyn Evans, secondo ad un minuto.

La Toyota può certamente festeggiare questa domenica, per l’ennesima doppietta e per l’assenza di veri rivali capaci di farle paura.

Se infatti oltre il finnico, è stato il gallese a mettersi in mostra, il terzo arrivato Ott Tanak su Hyundai, si è a malapena visto nella PS 20. Peggio ancora è andata a Thierry Neuville, quarto a 3’53, spesso in errore e poco a suo agio al volante della i20, ormai lontano partente di quello di un tempo.

Quinto la Yaris di Takamoto Katsuta, quindi un buon Esapekka Lappi sempre su Toyota che, nonostante qualche intoppo nella tappa di sabato, nell’ultima fetta di corsa ha lasciato il segno nelle speciali 22 e 23.

Settimo nonostante qualche sbavatura tra testacoda e un set-up non ottimale Adrien Fourmaux su Ford Puma, a precedere Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO, vincitore nel WRC2.

Nona la i20 Rally 2 di Teemu Suninen, poi la Fabia Rally 2 EVO di Emil Lindholm. Tra le WRC3 successo per la Fiesta Rally 3 di Sami Pajari.

Ritiri per Pierre-Louis Loubet su Puma per incidente e per il collega di marca Gus Greensmith a causa di un guasto alla trasmissione.

Classifica Rally d’Estonia 2022:

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 +01:00.9

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 +01:55.7

4 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 +03:53.3

5 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +04:13.4

6 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 +04:49.1

7 Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Puma Rally1 +05:09.2

8 Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:01.8

9 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 +11:27.1

10 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +13:04.8

RMMedia