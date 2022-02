WRC, Rovanperä vince il Rally di Svezia

Delusione per Evans, in errore nella PS16 e fermo per noie all’ibrido

Malgrado l’età Kalle Rovanperä ha dato prova di grande maturità. Abile vincitore del Rally di Svezia, disputato completamente su neve nella zona di Umea, nord del Paese, all’arrivo al traguardo che lo ha consacrato non se l’è sentita di festeggiare. Troppo dure da digerire le notizie che arrivano dall’Ucraina per poter celebrare a cuor leggero un successo meritato dall’inizio alla fine e gestito con maestria sin dallo shake down di giovedì.

Alle spalle del finlandese, staccato di 22”, è giunto Thierry Neuville su Hyundai. Apparso in grado di poter almeno dare fastidio al pilota della Toyota Gazoo Racing, il belga ha buttato via tutto nella PS 11 quando una sbavatura lo ha fatto retrocedere. La sua ultima giornata è stata tutta all’attacco e alla fine è riuscito a limitare i danni. Terzo, invece a 30” un buon Esapekka Lappi, soddisfatto delle sensazioni provate al volante della sua Yaris.

Quarta un’altra Toyota, ovvero quella di Takamoto Katsuta protagonista di una gara non sempre impeccabile, quindi la Ford Puma di Gus Greensmith e la i20 di Oliver Solberg a 5’39.

Trionfatore tra le Rally 2 il norvegese Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia EVO, seguito dal connazionale Ole-Christian Veiby su Volkswagen Polo GTi R5 e dal finnico Jari Huttunen su Ford Fiesta R5 MkII. A chiudere la top 10 la Polo GTi R5 di Egon Kaur.

Quindicesimo assoluto e primo tra le Rally 3 Lauri Joona su Fiesta.

Ventesimo a quasi 22’ Ott Tänak su Hyundai, messo fuori corsa da un problema all’ibrido nella PS6. Ultimo Craig Breen su Ford Puma, ko nella PS2 e poi come l’estone in grado di riprendere la gara. Infine grande disdetta per Elfyn Evans. Già penalizzato di 10” per aver tagliato una parte del percorso nella PS 15, nello stage successivo è finito contro un muro di neve e poi è stato fermato da un guasto al sistema ibrido. Fino a quel momento il gallese della Toyota occupava il secondo posto.

Classifica Rally di Svezia 2022

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1

2 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 +00:22.0

3 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 +00:30.6

4 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +02:19.4

5 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 +03:20.4

6 Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 +05:39.4

7 Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo +07:11.1

8 Veiby O./ Skjærmoen S. Volkswagen Polo Gti R5 +07:34.3

9 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Ford Fiesta R5 MkII +08:14.2

10 Kaur Egon/ Simm Silver Volkswagen Polo Gti R5 +08:24.8