WRC, Tänak a sorpresa mette tutti dietro in Finlandia

Nel WRC2 successo per la i20 N Rally 2 di Suninen

Alla fine è toccato ad Ott Tänak spezzare il dominio Toyota. Sugli sterrati della Finlandia, l’estone, partito con molto scetticismo circa le proprie chance di vittoria, ha dato vita ad una corsa esemplare e al traguardo, giustamente, non è riuscito a trattenere l’emozione. Il suo 2022, come quello della Hyundai si è rivelato al di sotto delle attese, di conseguenza questo successo è stato accolto da tutto il team come una vera e propria liberazione.

Per il campione del mondo 2019, non è comunque stata una passeggiata. Prova ne sono gli appena 6” di vantaggio su Kalle Rovanperä. Il leader della generale, autore di sette scratch, è riuscito a limitare i danni portandosi a casa la Power Stage conclusiva e con essa i 5 punti extra, utili per allungare in classifica.

Alle spalle del finnico altre due Yaris. Quella di un incredibile Esapekka Lappi, il migliore nelle PS 3,8,9 e 10 e vittima di un triplice cappottamento negli ultimi metri della PS 20 che lo ha costretto a disputare lo stage conclusivo senza il parabrezza e con l’anteriore della sua i20 fortemente compromesso; e quella di Elfyn Evans, tra alti e bassi, errori e problemi di ammortizzatore.

Quarto un deludente Thierry Neuville. Il belga della Hyundai proprio non riesce ad ingranare in questa stagione e ogni appuntamento finisce per raccogliere meno di quanto dovrebbe. Quindi un altrettanto falloso Takamoto Katsuta su Toyota, a 3’09” dal vincitore e a 3’57” un Gus Greensmith su Ford Puma imperfetto.

Ottavo il trionfatore tra le WRC2, ossia Teemu Suninen su Hyundai i20 N Rally 2 , a precedere il collega di categoria Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally 2 EVO e Jari Huttunen su Puma Rally 1, rallentato da un guasto al servosterzo.

Da segnalare la cancellazione della PS 5 per ragioni di sicurezza, il ritiro, drammatico di un Oliver Solberg in lacrime per un’uscita dopo appena 300 metri dall’ingresso nella speciale 2 e quello se vogliamo ancora più amaro di Pierre-Louis Loubet, in bagarre costante con Greensmith e costretto ad alzare bandiera bianca appena prima del tratto decisivo a causa di noie meccaniche.

Classifica Rally di Finlandia 2022:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1

2 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 +00:06.8

3 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 +01:20.7

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 +01:37.6

5 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 +02:18.0

6 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +03:09.0

7 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 +03:57.0

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 +09:31.3

9 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +09:39.0

10 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Ford Puma Rally1 +10:31.6

