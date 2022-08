WRC, Tänak fa il bis e si impone in Belgio

Finale amaro per l’idolo di casa Neuville, in forte ritardo per incidente

Lo ha riconosciuto lui stesso una volta tagliato il traguardo della Power Stage di Kemmelberg. La vittoria di Ott Tänak sulle strade del Belgio è stata una sorpresa tanto quella conseguita un paio di settimane fa sugli serrati di Jyväskylä. Un successo inatteso che dopo diversi mesi di letargo ha portato al risveglio la Hyundai, sebbene il titolo costruttori sia ormai lontano.

Autore di appena cinque scratch l’estone è stato aiutato dal ritiro nella PS 15 del dominatore fino a quel momento Thierry Neuville. Il collega di marca si stava per affermare profeta in patria, ma a causa di un errore ha buttato via tutto. Rientrato il corsa questa domenica, il pilota di Sankt Vith è stato rallentato da noie alla trasmissione e si è dovuto accontentare della diciannovesima posizione complessiva.

Sul podio invece sono saliti due portacolori della Toyota. Un buon Elfyn Evans, in forma per buona parte dell’evento, ma amareggiato per la foratura rimediata nella PS2, ed Esapekka Lappi, il migliore nella PS 10 e poi semplicemente costante.

Malgrado problemi di sottosterzo e cambio l’ha spuntata con un quarto posto Oliver Solberg su i20, bravo a tornare in equilibrio dopo alcuni rally complicati, e soprattutto a tenere testa ad Adrien Fourmaux con cui ha battagliato dalle prime speciali, fino al ko subito dal francese della Ford per un’uscita nella penultima prova in programma.

Quinto ad addirittura 6’06 Takamoto Katsuta, alle prese con un guasto all’ibrido, quindi a 9’45” Stephane Lefebvre, trionfatore tra le WRC2 con la Citroen C3 Rally2.

Settima la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Andreas Mikkelsen, a precedere la Citroen di Yohan Rossel, entusiasta per il grande lavoro operato dalla sua squadra nell’ultima giornata a disposizione, con i meccanici riusciti a sostituire il cambio della sua C3 Rally 2 in appena 14’.

Chiudono la top 10 le due Skoda Fabia Rally2 EVO di Chris Ingram e Nikolay Gryazin.

Solamente 63esimo a 1h10’ il leader della generale Kalle Rovanperä su Yaris, capottatosi a 9 km dall’inizio della PS2, ma comunque in grado di limitare i danni grazie alla conquista dei 5 punti extra dello stage finale. Male pure l’irlandese Craig Breen, sconsolato per l’incidente occorsogli nella PS10 che ha provocato pure un principio d’incendio sulla sua i20.

Infine, tra le WRC3, festa per la Ford Fiesta Rally 3 di Jan Černy.

Classifica Rally del Belgio Ypres 2022:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 +00:05.0

3 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 +01:41.6

4 Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 +03:28.5

5 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +06:06.1

6 Lefebvre Stéphane/ Malfoy Andy Citroën C3 Rally2 +09:45.7

7 Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo +10:03.8

8 Rossel Yohan/ Sarreaud V. Citroën C3 Rally2 +10:54.8

9 Ingram Chris/ Drew Craig Škoda Fabia Rally2 Evo +11:20.8

10 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:26.8

RMMedia