WRC, Tänak porta la Hyundai al trionfo in Sardegna

Corsa tribolata per il leader del mondiale Rovanpera solo quinto al traguardo

E’ ufficiale. Per Ott Tänak non vale il principio del “chi ben comincia è già a metà dell’opera” visto che il suo Rally d’Italia Sardegna si era aperto con un guasto al motore durante lo shakedown. Ma una volta partita la gara vera, l’estone, finora protagonista di una stagione con più ombre che luci, si è dimenticato tutto. Prese le misure nella prima giornata, a partire dalla PS 6 ha dimostrato di essere il pilota più in forma del lotto. Nove gli scratch da lui conquistati che gli hanno consentito di precedere Craig Breen di ben 1’03.

L’irlandese della Puma non ha mancato di disseminare la propria prestazioni di errori, ciò malgrado la maggior costanza rispetto alla concorrenza gli ha dato una mano.

Risultato il migliore negli stage 4,5 e 17 Dani Sordo ha portato un’altra i20 sul podio, confermando quanto la Hyundai si trovi a proprio agio sui veloci sterrati sardi.

Buon quarto a 2’09 Pierre Louis Loubet su Puma, a precedere il capoclassifica Kalle Rovanperä, mai davvero in corsa e in sintonia con la sua Toyota.

Sesto nonostante qualche noia al radiatore della Yaris Takamoto Katsuta, seguito dalla Ford Puma di Gus Greensmith, spesso falloso.

Ottavo e vincitore tra le WRC2 Nikolaj Grjazin su Skoda Fabia Rally 2 Evo, quindi Jan Solans su Citroen C3 Rally 2 e Jari Huttunen su Ford Fiesta Rally 2.

Solamente quarantesimo Elfyn Evans a causa di una perdita d’acqua sulla sua Toyota conseguente ad un impatto violento con il fondo avuto nella PS 3 . Peggio ancora ha fatto Thierry Neuville, quarantunesimo. Il belga della Hyundai non ha avuto una quattro giorni semplice. Dapprima si è trovato alle prese con un cane che ha attraversato la strada proprio al momento del suo passaggio, quindi è stato vittima di un incidente lungo il dodicesimo tratto. A dargli un po’di morale la performance globale avendo lasciato il segno in tre prove tra cui la Power Stage conclusiva.

Da segnalare la cancellazione per delle PS 8 e 9 e il ritiro per incidente di Adrien Fourmaux su Puma.

Classifica Rally d’Italia Sardegna 2022:

1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 3.10'59"1

2 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +1'03"2

3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'33"0

4 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +2'09"4

5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +3'02"8

6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4'02"6

7 Greensmth/Andersson Ford Puma Rally1 +5'23"6

8 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +7'37"7

9 Solans/Sanjuan de Eusebio Citroen C3 Rally2 +8'05"7

10 Huttunen/Lukka Ford Fiesta Rally2 +8'08"9

RMMedia