Nasce la nuova campagna del Gruppo Koelliker

Un’azienda che si rinnova, che si rimette in discussione e che si apre ad ogni nuovo spunto:

è esattamente quello che da oggi intende fare il Gruppo Koelliker con la sua nuova campagna di comunicazione, che punta ad ascoltare i pensieri delle persone.

È proprio di ascolto che si parla: è l’obiettivo principale dell’azienda che si ferma e dà uno spazio a chi risponde alla domanda: Che cosa ti muove?

Non si parla di mobilità e non è a quelle risposte che Koelliker punta. Ma ad un’idea più profonda, qualcosa di più intimo, che possa aiutare il Gruppo a mettere di nuovo al centro di ogni idea i pensieri e i bisogni dei clienti, per perfezionare l’offerta di prodotti e servizi, per offrire a chiunque risponda a questa domanda, la soluzione migliore che lo aiuti in quella spinta che ogni giorno lo fa muovere, lo mette in movimento: lo fa sentire protagonista.

Che si tratti di clienti privati o di clienti business, le persone meritano semplicità e vogliono sentirsi parte di una community, di un progetto. Per questo Koelliker ha deciso di rivolgersi al loro lato umano con una strategia di comunicazione che sia prima di tutto human to human.

Se oggi Koelliker è l’azienda leader in Italia nel settore dell’importazione di automobili, è anche grazie alla capacità di immaginare e realizzare possibili futuri attraverso scelte coraggiose, pionieristiche e ad alto tasso di innovazione.

È facile riconoscere in Koelliker un’attitudine al movimento, che dopo ogni trasformazione si è affermata sempre di più come una vera necessità: un impulso generato da una curiosità ancestrale che spinge alla scoperta, al cambiamento, in un modo istintivo che va oltre le mere logiche commerciali. E la prova ne è la creatività della campagna stessa, che non mette il prodotto al centro, bensì il pensiero delle persone che si fermano a leggere quella domanda, sapendo che dall’altra parte c’è un’azienda pronta ad ascoltare.

“Siamo persone che comunicano con altre persone – ha dichiarato Luciano Iengo, Chief Marketing Officer del Gruppo Koelliker. “L’idea di spingere chiunque legga la nostra domanda a darsi una risposta sincera, nasce da una grandissima voglia di conoscere meglio chi abbiamo davanti, capire le loro necessità, le loro passioni e metterle al centro delle nostre scelte”.

La campagna Che cosa ti muove, ideata e sviluppata in collaborazione con la concept agency torinese “io adv”, sarà attiva da oggi fino a fine gennaio.

Tutti i video e i contributi di influencer, opinion leader, manager e personaggi autorevoli di ogni settore, saranno caricati sul sito www.koelliker.it e viaggeranno in parallelo anche sulle pagine social del Gruppo