Nasce “Peugeot click and drive” il noleggio per i clienti privati

Nasce “PEUGEOT Click And Drive”, un nuovo modo per mettersi al volante di un’auto del Leone che elimina ogni vincolo di possesso rendendo l’esperienza cliente facile, veloce e gestibile direttamente online.

Semplicità, immediatezza e competitività, sono questi i tre concetti chiave. Una piattaforma facile ed intuitiva, con un supporto via chat o telefonico, se necessario. 5 semplici passaggi per arrivare a noleggiare una nuova PEUGEOT ed un percorso 100% digitale, senza necessità di stampare alcunché, 7 giorni su 7, h24. Inoltre, All Inclusive, perché comprende di serie i migliori servizi pensati per il mondo del noleggio. Competitiva perché offre una gamma modelli che parte da un canone di 299 euro con un anticipo di 3.100 euro, ma personalizzabile come durata, anticipo e chilometraggio in funzione delle singole esigenze.

Un nuovo modo per affrontare la mobilità in modo ancor più sereno, consapevoli di un canone chiaro e costante, che mette al riparo da eventuali imprevisti.