Navigard: la piattaforma che cambia le regole della sicurezza stradale

La sicurezza sulle strade italiane compie un salto tecnologico con Navigard, la nuova piattaforma digitale presentata oggi da Autostrade per l’Italia (Aspi) in collaborazione con la Polizia di Stato.

Un progetto ambizioso, nato per garantire maggiore protezione agli utenti della rete autostradale grazie all’impiego di sistemi di monitoraggio all’avanguardia, capaci di rilevare situazioni di pericolo in tempo reale.

La presentazione ufficiale si è svolta alla presenza del Prefetto Renato Cortese, Direttore della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, e dell’Amministratore Delegato di Aspi, Roberto Tomasi, che hanno illustrato le potenzialità della piattaforma sviluppata da Movyon, il centro di innovazione tecnologica del Gruppo Aspi.

"La sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori è parte integrante della strategia del nostro Gruppo", ha dichiarato Tomasi. "In questa sfida quotidiana, la tecnologia è un alleato prezioso e Navigard rappresenta un’innovazione unica nel campo della sicurezza stradale".

Come funziona Navigard: il cuore tecnologico del progetto

Navigard non è solo un sistema di sorveglianza, ma una piattaforma intelligente che combina radar, telecamere, sensori ottici e algoritmi di Intelligenza Artificiale per monitorare in modo costante la rete autostradale. Tra le principali funzionalità:Controllo della velocità media.Rilevamento di veicoli in contromano.Monitoraggio delle masse consentite sui mezzi pesanti. Individuazione delle violazioni dei limiti di corsia

Un focus particolare è stato dedicato alla sicurezza in galleria, grazie all’introduzione di sensori avanzati che permetteranno di individuare ostacoli o veicoli in transito contrario, un’innovazione che punta a prevenire incidenti spesso drammatici.

Secondo il piano di sviluppo annunciato, la piattaforma coprirà l’intera rete autostradale entro il 2027, garantendo un controllo capillare e continuo.

Sicurezza stradale: dalla prevenzione alla sanzione

Navigard consentirà alla Polizia Stradale di intervenire in maniera più rapida e mirata, riducendo i tempi di reazione e aumentando l'efficacia dei controlli. Attraverso un sistema automatizzato, sarà possibile rilevare violazioni come: Superamento dei limiti di velocità.Mancato rispetto dell’obbligo di destra per i mezzi pesanti. Percorsi non autorizzati di veicoli con merci pericolose

Inoltre, grazie a un sistema di rilevazione dei dati dei tachigrafi sui mezzi pesanti, la piattaforma permetterà di individuare situazioni di irregolarità nei tempi di guida e di riposo, garantendo maggiore sicurezza anche per gli autisti.

La tecnologia al servizio della sicurezza: obiettivi e visione futura

Il progetto Navigard si inserisce all’interno del Piano di Trasformazione Aziendale di Aspi, che punta a creare valore economico e sociale attraverso infrastrutture sempre più sicure e innovative.

Come sottolinea il Prefetto Renato Cortese: "La piattaforma Navigard è un esempio concreto di come la sinergia tra pubblico e privato possa migliorare la sicurezza stradale. La tecnologia, se ben utilizzata, può fare la differenza nella prevenzione degli incidenti e nella tutela della mobilità".

Oltre al monitoraggio e alla sanzione, Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato continuano a lavorare su progetti di educazione e sensibilizzazione stradale, promuovendo una cultura della sicurezza tra i cittadini.

Più sicurezza, meno incidenti grazie a Navigard

Navigard rappresenta un cambio di passo importante per la sicurezza sulle nostre strade. Una piattaforma che non si limita a sanzionare, ma che punta a prevenire i comportamenti pericolosi, supportando le forze dell’ordine nel loro lavoro quotidiano.

Con un investimento continuo in tecnologie avanzate, Aspi conferma il proprio impegno nel costruire un futuro della mobilità sempre più sicuro, sostenibile e digitale. Una sfida che coinvolge istituzioni, aziende e cittadini, uniti da un unico obiettivo: rendere le strade italiane più sicure per tutti.