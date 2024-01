Nel 2023 Stellantis si conferma leader nel mercato (LEV)

Stellantis anche nel 2023 ha mantenuto la leadership del mercato italiano,

nonostante le persistenti incertezze dell’intero settore automotive nazionale ed internazionale, soprattutto legate agli sviluppi della transizione energetica e alle misure da adottare a favore degli automobilisti.

Secondo l’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha ottenuto lo scorso anno nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri una crescita dei volumi di oltre il 10%, con una quota complessiva del 33,5%.

In particolare, nel mercato dei veicoli elettrificati (LEV) che in Italia si conferma complesso e che stenta a crescere in attesa dei nuovi incentivi governativi, Stellantis nel 2023 ha registrato una quota del 25,1% (vetture più veicoli commerciali leggeri), confermando il proprio ruolo guida nella transizione energetica nazionale. Un ruolo ribadito anche nel settore dei veicoli commerciali elettrici, dove Stellantis ha ottenuto una quota del 47,5%, con Opel e Fiat rispettivamente ai primi due posti.

Leadership Stellantis in Italia anche nell’intero settore dei veicoli commerciali, cioè con comprese anche le motorizzazioni termiche, dove il Gruppo ha ottenuto una quota del 45,5%.

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia, ha dichiarato: “Il 2023 è stato un anno complesso in cui Stellantis ha tuttavia consolidato in Italia la propria leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni”. È un risultato che abbiamo raggiunto grazie al nostro continuo impegno strategico per l’elettrificazione a 360 gradi come abbiamo dimostrato nell’ultimo anno con gli investimenti fatti in Italia. Anche nel 2024, insieme all’importante appoggio della nostra rete di vendita, continueremo su questa strada con la commercializzazione in Italia di 12 modelli BEV a conferma dell’importanza dell’Italia nell’ambito della strategia mondiale di Stellantis”.

Alfa Romeo conferma il trend positivo degli ultimi anni

Alfa Romeo conclude uno strepitoso 2023 confermando un trend di costante crescita, e si conferma il Brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: quasi raddoppiati i volumi, così come la quota di mercato sale di +0,6 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Protagonista è ancora una volta Tonale, la pluripremiata vettura che è ormai saldamente al primo posto tra i C-SUV dove ha sfiorato una quota del 6%, che ne rafforza ulteriormente la leadership.

Ad accompagnare la crescita del brand le ottime performance di Stelvio, che ha segnato una quota del 10% nel segmento D-SUV.

Con l’arrivo di Alfa Romeo MILANO nel 2024, il marchio rientra nel segmento B con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana tipico del marchio. Il primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico che rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento.

Nel 2023 volumi in crescita per Citroën

Nel 2023 sono cresciuti di quasi 2 punti percentuali i volumi di vendita per Citroën grazie all’intera gamma, tra cui la Nuova C5 X Hybrid Plug-In, e il SUV familiare Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, entrambi con la doppia offerta PHEV 180 Cv e 225 Cv. Grande successo anche per le prenotazioni della Nuova ë-C3, la prima vettura elettrica del segmento B prodotta in Europa a fornire una risposta concreta al problema dell'accessibilità, senza scendere a compromessi. In Italia sono oltre un migliaio. È proseguito inoltre, il successo di Citroën Ami -100% ëlectric, il best-sellers dei quadricicli leggeri elettrici in Italia, con oltre 13 mila ordini da lancio.

DS Automobiles conferma cammino per la transizione energetica

Con DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, il brand DS anche nel 2023 ha offerto una gamma completa che ha avuto la fiducia del mercato. La quota si è infatti mantenuta sostanzialmente stabile allo 0,4%. Sotto l'etichetta E-TENSE, DS Automobiles offre il 100% della propulsione elettrica nonché soluzioni ibride plug-in per arrivare fino a 360 CV e alla trazione a 4 ruote. A partire dal 2024, ogni nuovo modello lanciato da DS Automobiles sarà 100% elettrico. Per i clienti più attenti, DS Automobiles ha elaborato una suite di servizi esclusivi, denominati “ONLY YOU, a wealth of attention”.

FIAT: Panda è al primo posto nel mercato italiano

Anche nel 2023 Fiat Panda, si conferma la vettura più venduta in Italia con quasi 102.000 immatricolazioni, con una quota di mercato nel segmento A del 49,7%. Tra le vetture full electric del segmento A, 500e, ha confermato la leadership piazzandosi al primo posto del podio in Italia con circa 4.700 immatricolazioni. Positivo anche l’avvio della raccolta ordini della Fiat 600e che, nel corso del 2024, sarà affiancata dalla versione ibrida già ordinabile nelle concessionarie.

A conferma del proprio impegno di Brand rilevante, sostenibile, e soprattutto accessibile, per tutti gli italiani FIAT ha iniziato il 2024 lanciando “Bonus Tricolore FIAT”, che si aggancia agli incentivi statali potenziando il contributo fino a 9.000 euro grazie ad un finanziamento dedicato.

Jeep® si conferma al TOP nel mercato PHEV grazie alla tecnologia 4xe

L’anno appena terminato ha ribadito il successo di Jeep® e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe: il brand ha infatti nuovamente conquistato, come già nel 2021 e nel 2022, la leadership del mercato italiano Plug-In Hybrid, con una quota del 15,7% tra tutti i modelli PHEV. Questo successo porta la firma dei SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, l’icona del marchio, e di Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato di sempre per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Jeep Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato autovetture PHEV e primeggia nel segmento C-SUV considerando ogni alimentazione.

Non solo: Jeep Avenger B-SUV 100% elettrico più venduto del 2023, e Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV.

Lancia Ypsilon, immatricolazioni in crescita del 9%

Lancia Ypsilon archivia il 2023 con quasi 44.800 immatricolazioni, e volumi in crescita del +9% rispetto al 2022.

E’ la terza vettura più venduta in Italia nel 2023 ed è il secondo modello più venduto dal Gruppo Stellantis, sia nelle immatricolazioni totali che nelle vendite del canale Privati.

La quota di mercato registrata sul Segmento B-Berlina è pari al 14,9%, la seconda miglior performance di sempre dopo il picco del 15,3% consuntivato nel 2022.

All’interno delle vendite del Segmento B, Lancia Ypsilon è il modello Ibrido più venduto con quasi 39.700 immatricolazioni ed una quota del 46,9%, quasi una vettura ogni due. Ottime anche le vendite della versione Ecochic GPL che sfiorano le 5.000 unità: è il terzo modello più venduto sul Segmento B alimentato a GPL con una quota del 9,7%.

La strategia di elettrificazione Opel si conferma vincente

Grandi risultati per Opel in Italia nel mercato BEV sia nelle auto che per i veicoli commerciali leggeri. La Opel Corsa, da oltre 40 anni apprezzata dai clienti, nel 2023 si conferma bestseller nel segmento B-Berlina, con una quota di mercato del 40%.

Un 2023 elettrizzante per PEUGEOT in Italia

E’ stato un anno importante per l’attuazione della strategia di elettrificazione di PEUGEOT, infatti il 2023 ha visto la totale elettrificazione dei modelli a listino (tra versioni Hybrid, plug-in HYBRID e 100% electric), con l’obiettivo di arrivare nel 2030 con una gamma di veicoli 100% BEV. PEUGEOT è prima nel segmento B-Berlina elettrico del mercato autovetture con la PEUGEOT e-208. Quest’ultima, insieme alla nuova PEUGEOT e-2008, fa segnare una quota complessiva di segmento B del 28,9%, mostrando quanto i clienti italiani apprezzino le piccole della casa del leone.