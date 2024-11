Nissan a Ecomondo 2024: novità e debutto della gamma LCV

Nissan si conferma protagonista della mobilità sostenibile e dell’innovazione partecipando all’edizione 2024 di Ecomondo,

l’importante appuntamento dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare, che si svolge a Rimini dal 5 all’8 novembre. In questo contesto, l’azienda giapponese porta sotto i riflettori la sua rinnovata gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV), tra cui spicca il debutto nazionale del nuovo Nissan Interstar.

La gamma LCV di Nissan comprende i modelli Townstar, Primastar e il più grande Interstar, disponibili in diverse versioni e configurazioni per rispondere a ogni tipo di esigenza professionale. I veicoli sono proposti con diverse motorizzazioni, comprese le opzioni 100% elettriche che offrono una risposta concreta alle crescenti necessità di mobilità urbana sostenibile. Grazie alla versatilità delle versioni Van, Trasporto Persone e Chassis, i modelli Nissan si rivelano adatti sia per le piccole e medie imprese che per i grandi operatori logistici.

L’attenzione di Nissan verso la sostenibilità si riflette soprattutto nelle versioni 100% elettriche di Townstar e Interstar, pensate per le esigenze di chi opera nei centri cittadini e per le consegne dell’ultimo miglio. Questi veicoli sono in grado di muoversi senza limitazioni, rispettando le normative sempre più stringenti in materia di inquinamento e qualità dell’aria. Con la crescente importanza delle ZTL e delle restrizioni anti-inquinamento, soluzioni come il Nissan Townstar EV diventano strumenti preziosi per chi necessita di un mezzo di trasporto efficiente e sostenibile.

Uno degli aspetti più interessanti di questa gamma è rappresentato dai vantaggi economici offerti. Nissan Townstar Trasporto Persone 100% elettrico, ad esempio, beneficia di incentivi statali che variano da un minimo di 12.000 euro, senza rottamazione, a un massimo di 22.000 euro con rottamazione di veicoli Euro 0-2. A questi si aggiungono gli ecobonus Nissan, che prevedono un contributo extra di 10.000 euro per i privati e 12.000 euro per i professionisti del settore taxi, rendendo l’acquisto di un veicolo elettrico ancora più accessibile e conveniente.

Il nuovo Nissan Interstar, presente per la prima volta al pubblico italiano durante Ecomondo, arricchisce ulteriormente l’offerta con versioni diesel e 100% elettriche. I prezzi partono da 35.200 euro per le varianti diesel Van e da 48.800 euro per le versioni EV Van, IVA e messa su strada escluse. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione in termini di spazio e capacità di carico, rendendolo ideale per le attività che richiedono maggiore volume e potenza, ma con un occhio di riguardo per l’efficienza e la sostenibilità.

A completare l’offerta, Nissan garantisce tranquillità ai suoi clienti grazie a una copertura di 5 anni o 160.000 chilometri su tutta la gamma LCV. Per le versioni elettriche, la garanzia sulla batteria è estesa a 8 anni o 160.000 chilometri, un segno dell’impegno del marchio verso la qualità e l’affidabilità delle sue soluzioni elettriche.

Ecomondo 2024 si rivela dunque un palcoscenico ideale per Nissan, che sfrutta questa occasione per sottolineare il suo ruolo nel panorama della mobilità sostenibile e per presentare le sue più recenti innovazioni. Con un’attenzione costante alle esigenze dei professionisti e una chiara spinta verso l’elettrificazione, Nissan punta a soddisfare le necessità di chi cerca veicoli commerciali che uniscano efficienza, sostenibilità e innovazione.