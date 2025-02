Nissan accelera il piano di risanamento: obiettivi e strategie per il 2026

Nissan Motor Co., Ltd. prosegue nel suo percorso di ristrutturazione aziendale, puntando a una maggiore efficienza operativa e a una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Con l’obiettivo di ridurre i costi di 400 miliardi di yen entro l'anno fiscale 2026, il piano di risanamento di Nissan prevede tagli ai costi fissi e variabili, un’ottimizzazione della capacità produttiva e una riorganizzazione della struttura aziendale.

Strategie per l’ottimizzazione dei costi

Nissan ha delineato una strategia precisa per ridurre i costi operativi, suddivisa in due aree principali: riduzione dei costi fissi per oltre 300 miliardi di yen e taglio dei costi variabili per 100 miliardi di yen.

Riduzione dei costi fissi

La casa automobilistica giapponese ha previsto risparmi per 200 miliardi di yen sulle spese generali, amministrative e di vendita (SG&A), 100 miliardi di yen attraverso una ristrutturazione della base produttiva e 30 miliardi di yen mediante l’ottimizzazione dello sviluppo. Queste misure includono la razionalizzazione delle operazioni, la riduzione del personale indiretto di 2.500 unità a livello globale e un’ulteriore ottimizzazione della struttura dei turni di lavoro.

Inoltre, Nissan ha annunciato la chiusura e il ridimensionamento di alcuni stabilimenti, tra cui quelli di Smyrna e Canton negli Stati Uniti e lo stabilimento in Thailandia. Questi interventi ridurranno il personale produttivo di 6.500 unità entro il 2026, migliorando l'efficienza complessiva e consentendo una riduzione della capacità produttiva globale del 20%.

Taglio dei costi variabili

Nissan mira a una riduzione dei costi variabili per un totale di 100 miliardi di yen, con un focus sulla semplificazione del design dei suoi modelli principali. La casa giapponese sta rivedendo l’architettura dei veicoli per ridurre la complessità dei componenti fino al 70%, ottimizzare la catena di fornitura e abbassare i costi di magazzino per i ricambi post-vendita.

Crescita del fatturato e nuovi modelli

Parallelamente alla riduzione dei costi, Nissan sta investendo in nuovi modelli e tecnologie per garantire una crescita sostenibile del fatturato. L’azienda ha recentemente rinnovato la gamma di veicoli, tra cui Qashqai, Juke, Kicks, Armada, Note, Patrol, Magnite, QX80 e Murano. Inoltre, Nissan ha annunciato l'introduzione di nuovi modelli ibridi plug-in tra il 2025 e il 2026, insieme alla nuova Nissan LEAF e a un nuovo veicolo elettrico compatto destinato al mercato cinese.

Un ruolo chiave nella strategia di crescita sarà ricoperto dalla tecnologia e-POWER di terza generazione, che offre una riduzione del consumo di carburante e dei costi del 20%, con un miglioramento dell'efficienza alle alte velocità del 15% rispetto alla generazione precedente.

Innovazione e digitalizzazione

Nissan sta puntando su veicoli intelligenti con avanzati sistemi di assistenza alla guida. Entro il 2026, tutti i nuovi modelli saranno dotati di quadro strumenti intelligente e funzioni avanzate di guida assistita. Inoltre, Nissan sta sviluppando servizi di mobilità autonoma in Giappone, con l’obiettivo di lanciare soluzioni di guida senza conducente entro il 2027.

Riorganizzazione aziendale

Per migliorare la velocità decisionale e ottimizzare la gestione interna, Nissan ridurrà del 20% le posizioni di top management e implementerà una struttura più snella. L’azienda adotterà un modello organizzativo più efficiente, con un quartier generale globale semplificato e un maggiore focus sulle operazioni regionali.

Ristrutturazione del business e nuove partnership

Nissan sta inoltre conducendo una revisione strategica della sua presenza globale, valutando dove mantenere le operazioni e dove ritirarsi per massimizzare la redditività. Parte della strategia di ristrutturazione prevede una collaborazione rafforzata con i partner dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e nuove partnership con aziende come Honda.

L’azienda sta anche valutando nuove opportunità di partnership per migliorare il valore aziendale e accelerare l’innovazione tecnologica.

Il piano di risanamento di Nissan punta a una trasformazione profonda della struttura aziendale e industriale, con un focus su efficienza operativa, ottimizzazione della produzione e crescita strategica del fatturato. Con una riduzione dei costi di 400 miliardi di yen, un’accelerazione dell’elettrificazione e una revisione della strategia globale, Nissan si prepara ad affrontare le sfide del mercato automobilistico con maggiore competitività e resilienza.