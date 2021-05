Nissan Ariya il crossover coupé 100% elettrico debutta sul circuito di Monaco

Debutto stradale in pubblico per Nissan Ariya sul famoso Circuito di Monaco, nel glamour della Costa Azzurra.

Il design del crossover coupé 100% elettrico si adatta perfettamente all'elegante contesto di Monaco, e sul circuito stradale che ha ospitato l'ultima gara di Formula E, Nissan Ariya compie i suoi primi giri.

Design rivoluzionario, prestazioni esaltanti e sistemi di connettività fanno di Nissan Ariya il simbolo del futuro innovativo ed elettrico di Nissan. Con tecnologie avanzate, una gamma con diverse batterie e soluzioni di autonomia e l'esclusiva trasmissione e-4ORCE, Ariya è progettato per arricchire la vita delle persone e offrirgli un'esperienza unica.

La strategia di elettrificazione di Nissan si basa su oltre un decennio di esperienza nel campo dei veicoli elettrici e sul trasferimento di conoscenze e tecnologie tra la pista e la strada, garantendo così la migliore offerta di veicoli elettrici.

La Formula E ha catturato l'immaginazione delle persone in tutto il mondo e ha messo in luce le esaltanti potenzialità dei veicoli elettrici. La prima uscita di Ariya sul Circuito di Monaco vuole dimostrare che l'emozione dei veicoli elettrici a zero emissioni è alla portata di tutti.

In questa stagione, il team Nissan di Formula E è ancora più impegnato a condividere la propria competitività con la produzione di veicoli elettrici. Per la stagione 2020/2021, il team ha chiamato l'auto n. 22 LEAF, l'auto stradale Nissan 100% elettrica e l'auto n. 23 Ariya, il crossover coupé 100% elettrico Nissan.

Le immagini del debutto di Ariya sono disponibili al seguente link, con contenuti video appositamente creati qui.

I consumatori possono registrarsi qui e unirsi alle 34.000 persone che hanno già condiviso il loro interesse per Ariya.