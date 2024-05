Nissan chiude il 2023 con solidi risultati finanziari

Nissan Motor Co. Ltd., uno dei giganti dell'industria automobilistica, ha recentemente pubblicato i risultati finanziari per l'anno fiscale 2023, che si è concluso il 31 marzo 2024, evidenziando una significativa crescita finanziaria e commerciale.

L'anno fiscale 2023 ha segnato l'ultimo anno del piano di trasformazione Nissan NEXT, che ha visto l'azienda navigare attraverso sfide di mercato notevoli, migliorando costantemente la qualità delle vendite globali. Nonostante l'intensa concorrenza e gli ostacoli come problemi logistici e l'impatto del terremoto di Noto, Nissan ha registrato un impressionante utile operativo di 568,7 miliardi di yen, segnando un aumento del 51% rispetto all'anno precedente. Il margine operativo si è attestato al 4,5%, con un utile netto di 426,6 miliardi di yen.

Il settore automobilistico ha generato un free cash flow robusto di 323 miliardi di yen, con un utile operativo di 260 miliardi di yen, consolidando la posizione finanziaria di Nissan, con una liquidità netta del settore automobilistico di 1,546 trilioni di yen.

Per l'esercizio 2024, Nissan è ottimista, prevedendo un utile operativo di 600 miliardi di yen e un dividendo annuale di 25 yen per azione, segno di fiducia nella capacità dell'azienda di continuare a generare valore per gli azionisti. Questa previsione si basa sul nuovo piano aziendale, The Arc, che punta a una crescita sostenibile attraverso prodotti attraenti e strategie commerciali adattate alle mutevoli esigenze del mercato.

Sotto la guida del CEO Makoto Uchida, Nissan sembra essere ben posizionata per navigare attraverso le sfide future, mantenendo un equilibrio tra crescita e stabilità finanziaria, e continuando a innovare nel settore automotive globale.