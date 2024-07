Nissan e-POWER riceve il premio TEOS dalla rivista Quattroruote

La tecnologia e-POWER di Nissan è stata recentemente insignita del prestigioso riconoscimento TEOS di Quattroruote nella categoria Green Power.

Questo premio, assegnato con la motivazione “soluzione più pragmatica per introdurre il grande pubblico all’elettrico”, sottolinea l’innovazione e l’efficacia di e-POWER nell'avvicinare i consumatori alla mobilità elettrica. L’assegnazione del premio è avvenuta durante l'evento TEOS - The Elegance of Sustainability - che si è tenuto a Roma presso la suggestiva Casina Valadier a Villa Borghese.

Una tecnologia all'avanguardia

Nissan e-POWER, disponibile sui modelli Qashqai e X-Trail, è stato lanciato in Europa nell'estate del 2022. In Italia, questa tecnologia ha incontrato un successo notevole, con oltre 20.000 clienti che l'hanno già scelta. Nel primo semestre del 2024, le vendite di e-POWER in Italia sono state di 7.000 unità, segnando un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato rende l'Italia il leader europeo per le vendite di questa innovativa tecnologia a clienti privati, con il 50% dei Qashqai venduti nel paese equipaggiati con il propulsore e-POWER.

La tecnologia e-POWER è unica nel mercato per la sua capacità di offrire un’esperienza di guida tipica delle vetture elettriche, combinata con la praticità di un motore a combustione interna. Il sistema è composto da un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e da un motore termico che produce energia. Questo permette di viaggiare in modalità elettrica senza la necessità di ricarica alla spina, garantendo un’autonomia di oltre 1.000 chilometri con un pieno di benzina.

Un'innovazione senza paragoni

Il cuore di e-POWER è il raffinato motore benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza, dotato di un rapporto di compressione variabile, un altro brevetto Nissan. Questo motore, oltre a produrre energia, contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni, mantenendo un’esperienza di guida dinamica e piacevole. La combinazione di queste caratteristiche rende e-POWER una soluzione ideale per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica senza rinunciare alla comodità di un motore tradizionale.

La tecnologia e-POWER è una componente fondamentale della strategia di elettrificazione di Nissan, che mira a facilitare la transizione dei clienti verso un futuro di mobilità sostenibile. Entro il 2026, Nissan lancerà in Europa la terza generazione di questa tecnologia, che sarà il 20% più potente e costerà il 20% in meno rispetto alla versione attuale. Inoltre, i costi di produzione di e-POWER saranno equiparati a quelli di un motore termico, rendendo questa tecnologia ancora più accessibile.

Un futuro promettente per Nissan

Il nuovo piano aziendale di Nissan, denominato The Arc, prevede importanti sviluppi per il triennio 2024/2026. A livello globale, Nissan lancerà 30 nuovi modelli, di cui 16 elettrificati e 14 con motore a combustione interna (ICE). L’obiettivo è incrementare le vendite di 1 milione di unità e raggiungere un margine di profitto operativo superiore al 6%. In Europa, Nissan prevede il lancio di 5 nuovi modelli elettrici (LEAF, Juke, Micra, Interstar, LCV FlexEVan), l'incremento delle vendite di 170.000 unità e l'introduzione della terza generazione di e-POWER.

Il successo di e-POWER è il risultato dell'impegno di Nissan nell'innovazione e nella sostenibilità. La combinazione di piacere di guida, bassi consumi e praticità d'uso rende questa tecnologia una soluzione ideale per il presente e il futuro della mobilità. Con il riconoscimento di Quattroruote, Nissan conferma la sua posizione di leader nel settore, pronta a guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.