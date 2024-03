Nissan Italia: 35% donne, leader in diversità e inclusione

In un settore tradizionalmente dominato da figure maschili, Nissan Italia si distingue per le sue politiche avanzate in tema di Diversità, Equità e Inclusione (DEI),

celebrando la Giornata Internazionale della Donna non solo come un momento di riflessione, ma come un'opportunità per riaffermare e rafforzare il proprio impegno verso una maggiore inclusione femminile. Con un significativo aumento della presenza femminile nel proprio organico, passata dal 31% al 35% negli ultimi tre anni, Nissan Italia dimostra che l'identità di genere non è un ostacolo alla realizzazione professionale nel mondo automobilistico.

Il lancio di una campagna di comunicazione focalizzata sull'inspirazione e l'inclusione, #InspireInclusion, mette in luce il ruolo di sette donne in posizioni manageriali all'interno dell'azienda, le quali condividono le proprie esperienze e percorsi professionali con l'obiettivo di motivare le giovani generazioni a intraprendere carriere nel settore. Questo approccio personale e diretto mira a sottolineare l'importanza della diversità di genere in tutti i ruoli, inclusi quelli tecnici e ingegneristici, tradizionalmente meno accessibili alle donne.

Parallelamente, Nissan Italia ha aperto le porte dei propri stabilimenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo a giovani donne di età compresa tra i 13 e i 21 anni, offrendo loro la possibilità di partecipare a workshop interattivi e sessioni formative STEM. Queste iniziative, guidate da ingegneri, designer e tecnici specialisti, non solo forniscono una preziosa opportunità di apprendimento ma permettono anche di incontrare e ascoltare le storie di donne che hanno già intrapreso con successo percorsi professionali in Nissan, fungendo da fonte di ispirazione e guida.

Con queste azioni, Nissan Italia non solo celebra la Giornata Internazionale della Donna ma si impegna attivamente nella costruzione di un ambiente lavorativo più equo e inclusivo, dove la diversità è vista come un elemento chiave per la crescita e lo sviluppo. L'azienda riconosce che l'inclusione di prospettive diverse è fondamentale per l'innovazione e il successo nel settore automobilistico, sottolineando che la diversità del suo personale è una delle sue più grandi forze