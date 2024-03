Nissan Italia e ACLI Roma: un ponte di solidarietà a Cinecittà

La solidarietà trova una nuova espressione nella cena organizzata da Nissan Italia e le Associazioni Cattoliche Lavoratori Italiani (ACLI) di Roma,

un evento che segna un altro importante capitolo nella collaborazione tra le due entità. L'iniziativa si è tenuta presso la parrocchia di San Stanislao nel quartiere di Cinecittà, dove 50 ospiti hanno condiviso un momento di comunione e supporto.

Questa cena solidale è parte del programma "Care Sharing, metti in circolo la solidarietà", nato nel 2023 con l'obiettivo di promuovere i valori della solidarietà e della sostenibilità. In questa occasione, il personale volontario di Nissan Italia si è dedicato alla preparazione della sala e alla condivisione della cena con gli ospiti, dimostrando un'impegno tangibile nella cura per la comunità.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha sottolineato l'importanza dell'impegno verso le persone fragili e la soddisfazione personale nel contribuire attivamente a questi eventi: "Sono particolarmente orgoglioso di partecipare in prima persona ed entrare in contatto con il tessuto sociale romano. Ringrazio il personale di Nissan Italia per la loro generosità e cooperazione."

Dall'altra parte, Lidia Borzì, Presidente delle ACLI di Roma e provincia, ha evidenziato la sinergia tra il settore terziario e le grandi multinazionali come un modello virtuoso che rigenera la comunità su più livelli: sociale, relazionale, economico e ambientale. "La nostra collaborazione con Nissan risponde all'esigenza di promuovere iniziative concrete e visionarie. Questa cena non solo offre un sostegno immediato alle persone in condizione di fragilità ma sensibilizza anche alla partecipazione attiva e al volontariato, pilastri di una società equa e inclusiva."

L'iniziativa segue la raccolta "Il paniere che serve", focalizzata sulla distribuzione di beni di prima necessità a famiglie e individui in difficoltà, e sottolinea l'impegno continuo di Nissan Italia e delle ACLI di Roma nel promuovere la solidarietà e il supporto alla comunità.