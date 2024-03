Nissan Lancia il piano "The Arc": rivoluzione e crescita

Nissan Motor Co. Ltd. ha lanciato oggi "The Arc", un piano aziendale ambizioso volto a rafforzare la propria competitività e a creare valore sostenibile nel settore dell'automotive.

Segnando un punto di svolta strategico, "The Arc" funge da collegamento tra il precedente piano Nissan NEXT e la futuristica visione Nissan Ambition 2030, delineando le tappe che l'azienda intende seguire per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e per perseguire una crescita sostenibile e redditizia.

Sotto la guida di Makoto Uchida, Presidente e CEO, Nissan si impegna in un'offensiva di prodotto senza precedenti, con il lancio di 30 nuovi modelli nei prossimi tre anni, di cui 16 saranno elettrificati e 14 dotati di tecnologia ICE (Internal Combustion Engine). Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di transizione verso i veicoli elettrici, con l'obiettivo di coprire tutti i segmenti di mercato con 34 modelli elettrificati entro il 2030, raggiungendo un mix di elettrificazione globale del 40% entro il 2026 e del 60% entro la fine del decennio.

Le strategie regionali mirate giocano un ruolo cruciale nel piano di Nissan, con piani specifici per le Americhe, la Cina, il Giappone e altre regioni chiave, volti a massimizzare la crescita dei volumi di vendita e a sfruttare le peculiarità di ogni mercato. In particolare, l'azienda punta a un incremento significativo delle vendite annuali di 1 milione di unità e a un aumento del profitto operativo oltre il 6% entro la fine dell'anno fiscale 2026, aprendo la strada a una transizione accelerata verso i veicoli elettrici e a una crescita redditizia a lungo termine.

L'accento posto sull'elettrificazione viene supportato da innovazioni tecnologiche, come lo sviluppo di famiglie di veicoli elettrici, l'adozione di strategie di approvvigionamento di gruppo e l'introduzione di batterie all'avanguardia, tra cui NCM agli ioni di litio, LFP e batterie allo stato solido. Nissan prevede di ridurre i costi dei veicoli elettrici di nuova generazione del 30% rispetto all'attuale Nissan Ariya, puntando alla parità di costi tra veicoli elettrici e modelli ICE entro il 2030.

Al centro di "The Arc" vi è anche una rigorosa disciplina finanziaria, con l'azienda che mira a mantenere un rapporto stabile tra investimenti in CAPEX e R&S e ricavi netti, esclusi gli investimenti nella capacità delle batterie. L'investimento nell'elettrificazione aumenterà progressivamente, con l'obiettivo di garantire un flusso di cassa libero positivo e un rendimento totale per gli azionisti superiore al 30%.

Attraverso "The Arc", Nissan non solo si propone di rafforzare la propria posizione nel mercato globale dell'automotive ma si impegna anche a guidare il settore verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, con un occhio di riguardo alla redditività a lungo termine e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. Con una visione chiara e azioni decise, Nissan si appresta a navigare verso il futuro, sostenuta da un impegno inalterato verso l'innovazione e la sostenibilità.