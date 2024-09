Nissan More: la nuova garanzia che si rinnova con ogni tagliando

Nissan More è il nuovo programma di garanzia gratuito lanciato da Nissan, dedicato ai veicoli che hanno superato il periodo di garanzia convenzionale di 3 anni o 100.000 km.

Il programma si rinnova automaticamente a ogni tagliando di manutenzione effettuato presso la rete autorizzata Nissan e può estendersi fino al decimo anno di vita del veicolo o al raggiungimento di 200.000 km.

Come funziona Nissan More

Attivare Nissan More è semplice e gratuito. Basta eseguire un tagliando presso un centro di assistenza Nissan e il programma si rinnova per un anno o fino al chilometraggio previsto dal piano di manutenzione. Il programma offre una copertura per i componenti più importanti e costosi del veicolo, tra cui:

Motore: tutte le parti interne lubrificate, catena di distribuzione, testata, blocco motore.

Turbocompressore e compressore.

Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, convertitore di coppia.

Alberi di trasmissione e semiassi: per veicoli 2 e 4 ruote motrici.

Trasmissione e differenziale: cambio, riduttore, ripartitore di coppia.

Motore elettrico di trazione, inverter e PDM per veicoli elettrici.

I vantaggi della Promessa Nissan

Nissan More fa parte della più ampia Promessa Nissan, un programma di assistenza che mette il cliente al centro e offre una serie di servizi utili:

Assistenza stradale gratuita: disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, anche oltre il periodo di garanzia, purché il veicolo sia sottoposto a manutenzione presso la rete Nissan.

Noleggio di un’auto di cortesia: tariffe vantaggiose per noleggi legati a interventi di manutenzione o riparazione, anche al di fuori della garanzia.

Promemoria personalizzati: un assistente personale che avvisa il cliente delle scadenze per tagliandi e revisioni obbligatorie.

Programma Experta: possibilità di acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi, bloccando il prezzo della manutenzione programmata e risparmiando su ricambi e manodopera.

Con Nissan More, i clienti possono guidare con tranquillità, sapendo di essere coperti per i componenti essenziali del loro veicolo e di avere accesso a servizi di alta qualità anche oltre il periodo di garanzia tradizionale.