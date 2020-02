Nissan Navara N-Guard,look moderno ed esclusivo

Nissan svela la Versione aggiornata del Navara N-Guard, il pick-up premium a doppia cabina leader nella sua categoria, oggi valorizzato da un look inedito.

Navara N-Guard è ora proposto con carrozzeria in quattro colorazioni, tra cui il blu elettrico che va ad aggiungersi ai classici nero, bianco e grigio.

Ma quel che contraddistingue il veicolo è la cura dei dettagli, come le raffinate cuciture blu dei sedili in pelle, l’illuminazione del vano piedi che esalta il pattern dei tappetini e le applicazioni sui pannelli esterni.

A integrare le linee eleganti e il carattere carismatico della vettura, le eccezionali funzionalità off-road del nuovo Navara N-Guard, come il pianale di carico rifinito con un rivestimento a spruzzo, che non solo appare impeccabile, ma assorbe urti e rumori e resiste maggiormente agli elementi, rendendo il pick-up davvero perfetto per il lavoro e il tempo libero.

Il nuovo Navara N-Guard vanta prestazioni ottimali, che lo rendono un compagno affidabile su strada e off-road, con capacità di traino fino a 3.500 kg e di carico di oltre 1.100 kg. Completano il modello l’impianto frenante recentemente aggiornato con l’adozione di quattro freni a disco e le sospensioni posteriori perfezionate, a tutto vantaggio della manovrabilità e del controllo.

Il modello N-Guard è equipaggiato con il motore twin turbo Navara da 190 CV e 450 Nm ed è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure con cambio automatico a 7 rapporti. Entrambe le versioni sono dotate del sistema di trazione integrale part-time Navara, con bassi rapporti per prestazioni fuoristrada eccezionali.

Sono inoltre incluse molteplici tecnologie Nissan Intelligent Mobility di serie, tra cui sistema di frenata d’emergenza intelligente, Intelligent Around View Monitor e assistenza alla partenza in salita, per garantire al conducente il massimo della sicurezza e del controllo.

Non da ultimo, Navara N-Guard ha funzioni di connettività avanzate, con sistema di infotainment NissanConnect, display user-friendly da 8 pollici perfezionato e NissanConnect Services per la gestione delle varie tecnologie del veicolo.

A completare l’offerta tecnologica le molte funzioni aggiuntive, come navigazione avanzata, aggiornamenti software OTA e integrazione con lo smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto.

La produzione del nuovo Navara N-Guard avrà inizio questo mese e i primi veicoli saranno in vendita in Europa a partire da marzo.