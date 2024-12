Nissan: nuove nomine ai vertici aziendali

Nissan Motor Co. Ltd. ha annunciato una serie di cambiamenti ai vertici aziendali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025, segnando una fase cruciale nel piano di risanamento strategico dell'azienda.

Questa riorganizzazione mira a rafforzare la struttura gestionale e ad affrontare con rapidità le sfide di un mercato automobilistico in continua evoluzione.

Le modifiche riguardano diverse posizioni chiave. Stephen Ma, attualmente Chief Financial Officer (CFO), sarà nominato Chairperson of the Management Committee per la Cina. Con un bagaglio di esperienze significative e una profonda conoscenza del mercato cinese, Ma lavorerà a stretto contatto con il CEO Makoto Uchida per ridefinire la strategia regionale e ottimizzare le operazioni locali.

Parallelamente, Jeremie Papin, oggi Chairperson of the Management Committee per le Americhe, assumerà il ruolo di CFO, riportando direttamente a Uchida. Papin porta con sé una vasta esperienza in ambito finanziario e strategico, maturata sia all’interno di Nissan sia nel settore bancario.

Un nome noto torna in Nissan: Christian Meunier viene nominato Chairperson of the Management Committee per le Americhe, rispondendo al Chief Performance Officer Guillaume Cartier. Dopo il suo recente incarico come CEO di Jeep e membro del Comitato Esecutivo di Stellantis, Meunier si prepara a mettere a frutto le sue competenze in marketing e vendite, già dimostrate nei suoi precedenti ruoli in Nissan.

Asako Hoshino, attualmente Chief Brand & Customer Officer (CBCO), si dedicherà esclusivamente al rafforzamento del valore del marchio e all’esperienza del cliente, lasciando la supervisione delle operazioni per Giappone/ASEAN. Nel frattempo, Shohei Yamazaki, attuale responsabile per la Cina, guiderà il Management Committee per Giappone/ASEAN, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione di Nissan nella regione.

Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan, ha dichiarato: “Queste nuove nomine ai vertici aziendali riflettono la nostra determinazione a portare avanti un cambiamento significativo. Con un team esperto e dinamico, saremo in grado di rispondere rapidamente alle sfide e garantire una crescita sostenibile per il futuro.”

Nissan prevede ulteriori cambiamenti organizzativi nell'aprile 2025, con l’obiettivo di creare una struttura aziendale ancora più snella e reattiva, in linea con le esigenze di un contesto di mercato sempre più competitivo.