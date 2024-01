Nissan protagonista del Vertical Winter Tour 2024 di Radio DEEJAY

Nissan X-Trail e Nissan Ariya, entrambi dotati della tecnologia e-4ORCE 4WD, sono le auto ufficiali del Nissan e-4ORCE Vertical Winter Tour 2024,

il tour itinerante in 9 importanti località sciistiche italiane organizzato da Radio DEEJAY. Nissan è il Title Partner per il secondo anno consecutivo, dopo il successo ottenuto con X-Trail e-POWER nella scorsa edizione.

Le vetture sono presenti in tutte le tappe del tour, offrendo agli amanti della montagna l'opportunità di guidarle e sperimentarne i punti di forza, inclusi spazio interno, propulsori efficienti, tecnologie di sicurezza e il sistema di trazione integrale esclusivo Nissan e-4ORCE. Con opzioni come i 7 posti su X-Trail, le vetture sono ideali per sfide e avventure invernali, garantendo prestazioni, comfort e piacere di guida. Inoltre, durante la scorsa edizione, più di 1.300 persone si sono registrate presso lo Stand Nissan, con circa 600 che hanno effettuato il test drive delle vetture.

Il Vertical Winter Tour, giunto alla sua quindicesima edizione, è partito da Cervinia a fine dicembre e proseguirà fino agli inizi di marzo, secondo il seguente calendario:

27-28 gennaio San Martino di Castrozza (TN)

3-4 febbraio Andalo (TN)

10-11 febbraio Sestriere (TO)

17-18 febbraio Prato Nevoso (CN)

24-25 febbraio Pila (AO)

2-3 marzo Arabba (BL)

6-7 marzo Canazei (TN)

9-10 marzo Bormio (SO)

Il sistema brevettato e-4ORCE di Nissan, frutto della vasta esperienza nel campo delle tecnologie 4WD, è ora disponibile su Nissan X-Trail e-POWER e Nissan Ariya 100% elettrico. Questo sistema è composto da motori elettrici indipendenti per ogni asse e da un sofisticato sistema di controllo che gestisce la forza motrice e l'azione di Torque Vectoring del freno su tutte e quattro le ruote. Ciò assicura prestazioni brillanti e massimo controllo su qualsiasi tipo di terreno e in tutte le condizioni, grazie alla rapida regolazione della potenza motrice su ogni singola ruota in risposta ai cambiamenti di aderenza, come su neve o ghiaccio.

Le vetture X-Trail e Ariya sono dotate del sistema di assistenza alla guida ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella corsia, legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati, oltre a intervenire sullo sterzo per evitare il cambio di corsia se rileva un veicolo nel punto cieco. Altre caratteristiche di sicurezza includono la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e l'Around View Monitor per una visione aerea utile nelle manovre a bassa velocità.

Le vetture offrono anche l'e-Pedal Step, un sistema che consente di accelerare e rallentare utilizzando un solo pedale, massimizzando nel contempo la rigenerazione della batteria. Il guidatore ha il controllo completo dei parametri di viaggio attraverso un display centrale da 12,3 pollici e un Heads-up display a colori. L'applicazione NissanConnect Services consente anche l'interazione remota con la vettura, consentendo operazioni come l'invio di destinazioni al navigatore, l'apertura e la chiusura delle porte, l'azionamento di clacson e luci, e la regolazione della temperatura dell'abitacolo e il monitoraggio dello stato della batteria, specificamente per Nissan Ariya.