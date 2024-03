Nissan punta alla crescita e all’elettrificazione in tutta la regione AMIEO

Nissan, uno dei colossi mondiali dell'automobilismo, ha recentemente annunciato un nuovo piano strategico di nome "The Arc",

che mira a rafforzare la sua presenza e competitività nei mercati di Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania (AMIEO). Questo ambizioso piano si colloca come un ponte strategico tra il precedente piano di trasformazione aziendale "Nissan NEXT" e la visione a lungo termine "Nissan Ambition 2030", delineando un percorso chiaro verso l'innovazione, l'elettrificazione e la sostenibilità.

L'obiettivo di "The Arc" è di incrementare significativamente le vendite globali di Nissan, aggiungendo circa 1 milione di unità alle sue vendite annuali, con la regione AMIEO che contribuirà per quasi un terzo di queste. In particolare, Nissan prevede di lanciare 5 nuovi modelli di veicoli elettrici (EV) e 6 nuovi modelli a combustione interna (ICE) nella regione, enfatizzando l'importanza di una transizione fluida verso una maggiore elettrificazione del parco veicoli.

Al centro delle iniziative di Nissan ci sono l'adozione di nuove tecnologie, l'approccio innovativo alla progettazione e alla produzione e l'utilizzo di partnership strategiche per potenziare sia la competitività sia il portafoglio prodotti dell'azienda. Un esempio è la collaborazione in Europa con Renault/Ampere per lo sviluppo di un nuovo veicolo elettrico compatto e di due nuovi veicoli commerciali leggeri (LCV), oltre alla partnership con Mitsubishi Motors in Oceania per il lancio di un nuovo pick-up.

Nissan si impegna anche nell'elettrificazione della sua offerta di prodotti, prevedendo che entro il 2026, il 40% delle sue vendite in Europa sarà rappresentato da veicoli elettrici e il 75% da veicoli elettrificati. Inoltre, l'azienda sta sviluppando l'EV36Zero, un modello industriale rivoluzionario per la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile nel Regno Unito, con un investimento previsto di 3 miliardi di sterline.

L'adozione della tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) in Europa rappresenta un altro passo avanti nell'innovazione, permettendo ai veicoli elettrici Nissan di condividere l'energia della batteria con la rete elettrica, creando nuove opportunità di guadagno per i proprietari e beneficiando l'ambiente.

Con "The Arc", Nissan non solo si impegna a offrire prodotti e tecnologie all'avanguardia ma mira anche a trasformare le sfide in opportunità, creando flussi di reddito aggiuntivi e migliorando la proposta di valore per i clienti. Questo piano non solo assicura la trasformazione e la crescita di Nissan nella regione AMIEO ma sostiene anche la visione a lungo termine dell'azienda per diventare un'entità completamente sostenibile, contribuendo a creare un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.