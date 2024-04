Nissan record di vendite nel primo trimestre 2024 in Italia

Nissan Italia prosegue il suo percorso di crescita nel 2024, dimostrando ancora una volta la sua capacità di superare le aspettative del mercato.

Dopo un 2023 record con 41.000 unità vendute, segnando un incremento del 50% rispetto all'anno precedente, il 2024 ha avviato con un aumento del 16% nelle vendite nel primo trimestre, raggiungendo le 14.200 unità e una quota di mercato del 2,8%.

Il successo di Nissan si evidenzia particolarmente nel settore delle flotte, dove ha registrato un aumento del 62% rispetto allo stesso periodo del 2023, con oltre 6.000 unità immatricolate. Questa crescita è stata notevolmente influenzata dall'apprezzamento dei modelli con motorizzazione e-POWER, preferiti per i loro bassi consumi e costi di esercizio.

Il dominio di Nissan nel segmento dei crossover è incontestabile, con il 95% delle vendite totali rappresentato da questa categoria di veicoli. I modelli Juke e X-Trail hanno mostrato performance eccezionali, con incrementi rispettivamente del 70% e del 96% nelle vendite. Il nuovo design del Juke e le sue avanzate tecnologie di assistenza alla guida continuano a renderlo una scelta popolare tra i consumatori.

Nissan Qashqai si è distinto come il modello C-SUV più venduto nel periodo di gennaio-marzo 2024, con più di 7.000 unità immatricolate, e una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La versione e-POWER del Qashqai, in particolare, è stata scelta dal 50% degli acquirenti, evidenziando una preferenza crescente per le soluzioni elettrificate.

I veicoli commerciali Nissan hanno visto una notevole crescita, con le vendite che hanno più che raddoppiato per l'intera gamma. Il Townstar elettrico si è affermato come il van a zero emissioni più venduto in Italia, confermando l'impegno di Nissan verso soluzioni sostenibili.

Nissan continua quindi a consolidare la sua posizione nel mercato italiano, adattandosi alle esigenze dei consumatori e guidando le tendenze del settore con innovazioni e soluzioni sostenibili. Le performance di vendita dimostrano che l'approccio di Nissan è non solo efficace ma anche decisamente in linea con le aspettative del mercato contemporaneo.