Nissan Townstar EV: il trasporto passeggeri 100% elettrico a prezzi accessibili con incentivi fino a 12.000 euro Occhiello:

Nissan amplia la sua offerta di mobilità sostenibile con Townstar EV per trasporto persone, un veicolo completamente elettrico ora reso ancora più accessibile grazie agli ecoincentivi dedicati.

Con sconti Nissan che arrivano fino a 12.000 euro, il Townstar EV diventa una soluzione vantaggiosa per privati e professionisti del settore taxi che desiderano un veicolo spazioso, versatile e privo di emissioni.

Design funzionale e moderno

Il Nissan Townstar EV è disponibile in due versioni: Combi a passo corto con 5 posti ed Evalia a passo lungo con 5 o 7 posti. Pensato per adattarsi a diverse esigenze, il design esterno è funzionale e moderno, caratterizzato da linee pulite e ampie porte scorrevoli nella versione Evalia, che facilitano l’accesso alla seconda e terza fila. Questo veicolo non è solo esteticamente gradevole, ma è anche progettato per rispondere a necessità di spazio e adattabilità, con una capacità di carico che arriva fino a 3.750 litri. Gli interni sono stati studiati per garantire comodità e praticità, con sedili che possono essere abbassati o rimossi a seconda della configurazione desiderata.

Interni e tecnologia avanzata per comfort e sicurezza

Townstar EV offre una dotazione di tecnologie avanzate pensate per la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Tra queste, troviamo il sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco e della pressione degli pneumatici, l’avviso di stanchezza per il guidatore e il sistema di mantenimento della corsia. Per facilitare le manovre, il veicolo è dotato di sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

L’abitacolo offre un’esperienza di viaggio particolarmente silenziosa, grazie all’insonorizzazione migliorata che riduce al minimo i rumori esterni. L’infotainment è completo e intuitivo, con strumenti che consentono al conducente di mantenere mani e occhi sulla strada, anche durante le telefonate grazie alla funzione e-Call.

Motorizzazione elettrica efficiente

Equipaggiato con un motore elettrico da 122 CV e 245 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 45 kWh, il Townstar EV offre un’autonomia fino a 265 km, ideale per gli spostamenti urbani e suburbani. Per ottimizzare l’efficienza energetica e aumentare il comfort, è presente una pompa di calore e un sistema di raffreddamento a liquido. La ricarica AC da 22kW, la migliore della categoria, permette di raggiungere l’80% della carica in appena un’ora e 30 minuti, riducendosi a soli 37 minuti con la ricarica rapida da 80kW DC.

Prezzi e incentivi

Grazie agli ecoincentivi Nissan, il Townstar EV può essere acquistato con un sostanzioso risparmio. I clienti privati possono usufruire di uno sconto Nissan di 10.000 euro, che sale a 12.000 euro per i professionisti del settore taxi. In caso di rottamazione di un veicolo Euro 0,1 o 2, si aggiungono ulteriori 11.000 euro di incentivo statale, portando il prezzo di partenza per i privati a 19.993 euro e a 17.993 euro per i tassisti.

Garanzia

Nissan Townstar EV beneficia di una garanzia standard di 5 anni o 160.000 km per il veicolo e una garanzia sulla batteria EV di 8 anni o 160.000 km, assicurando una protezione completa e un valore duraturo nel tempo.