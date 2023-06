Noleggio a lungo termine di auto. È boom tra i privati

Noleggio a lungo termine di auto: un trend in crescita tra i privati

Secondo l’indagine pubblicata dall’Osservatorio Compass, in occasione dell’Automotive Dealer Day, sei italiani su dieci hanno dichiarato di conoscere il noleggio a lungo termine. Tra i vantaggi percepiti spiccano soprattutto la minore incidenza delle spese di manutenzione (28%), i costi iniziali inferiori rispetto all’acquisto (20%) e la praticità a livello burocratico (20%). Dal punto di vista della sostenibilità, il noleggio a lungo termine viene riconosciuto come una via preferenziale per raggiungere gli obiettivi climatici. Almeno un italiano su quattro pensa che il NLT lo invoglierebbe a scegliere un’auto elettrica, in particolare la Gen Z (32%).

Nel 2022, il noleggio a lungo termine per i privati ha coinvolto 160.000 veicoli, registrando una crescita che l’ultimo Rapporto Aniasa attribuisce alla ripartenza delle consegne e ai vantaggi che la soluzione offre in vista della transizione verso l’elettrico. Lo studio evidenzia come nel corso del 2022 il mondo del noleggio ha assorbito il 56% di tutte le immatricolazioni ibride plug-in e il 32% di quelle “full electric”.

Questi fattori hanno permesso di registrare una crescita del 7% di fatturato nel 2022 rispetto all'anno precedente con una flotta del comparto in aumento del 9% che raggiunge gli 1,1 milioni di veicoli. Nel primo trimestre del 2023, il noleggio lungo termine continua la sua espansione con un incremento della flotta del 7% e delle immatricolazioni del +72%.

In quest’ottica, ALD Automotive Italia è da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti e propone soluzioni che possano adattarsi alle loro necessità attraverso proposte sempre più vantaggiose, come ad esempio 4vantage. L’obiettivo dell’azienda è puntare sul prodotto core dell’azienda, ossia il noleggio a lungo termine di vetture nuove, offrendo ulteriori servizi inclusi a valore per il cliente.

4 vantage è la nuova offerta per clienti privati proposta da ALD Automotive Italia. Questa soluzione dalla durata di quattro anni permette di avere un numero di chilometri senza pensieri, coperture assicurative senza sorprese e senza penalità in caso di furto, maggiore sicurezza grazie a pneumatici invernali inclusi e, infine, maggiore rapidità nella consegna grazie a vetture in stock con produzione certa. 4 vantage è senza dubbio una delle soluzioni di noleggio per privati tra le più vantaggiose, competitive e complete sul mercato sia per brevi che per lunghe percorrenze.