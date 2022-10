Nuova 500 accende il Flash Mob “Buongiorno, Dolce Vita"

La Nuova 500, simbolo della Dolce Vita italiana in tutto il mondo, è stata la partner ideale per accompagnare il flash mob "Buongiorno, Dolce Vita"

organizzato dall'etichetta discografica italiana CAM Sugar, con il supporto della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e con il patrocinio della Festa del Cinema di Roma.

I musicisti dell'Orchestra Roma Sinfonietta, protagonisti del flash mob intitolato "Buongiorno, Dolce Vita" in onore della celebre colonna sonora del maestro Nino Rota, hanno raggiunto il luogo dell'evento al volante dell'icona elettrica Nuova 500. Tredici persone in frac si sono dirette verso la Fontana di Trevi, trasportando valigie di varie forme. Una volta raggiunta la leggendaria Piazza, hanno tirato fuori i loro strumenti e hanno suonato "La Dolce Vita", in mezzo a spettatori entusiasti e sorpresi. La Dolce Vita italiana rivissuta a Roma: un'esperienza unica e indimenticabile aperta a tutti, come solo Nuova 500 sa essere.

La Nuova 500 è il modello iconico della Dolcevita italiana in tutto il suo splendore. Inoltre, il legame tra la Nuova 500 e la melodia è molto profondo: il brano originale, registrato per La Dolce Vita di Federico Fellini, è stato infatti riscoperto da FIAT nell'archivio di CAM Sugar e utilizzato come colonna sonora dello spot "The Driver" con il premio Oscar e attivista ambientale Leonardo Di Caprio. Lo stesso archivio custodisce capolavori della storia del cinema, tra cui la musica di Amarcord del maestro Nino Rota già utilizzata per l'AVAS della Nuova 500.

L'evento è stato anche una celebrazione del capolavoro di Fellini, che quest'anno festeggia il 60° anniversario della vittoria dell'Oscar per i migliori costumi. Per l'occasione, CAM Sugar ristampa per la prima volta il disco rimasterizzato in doppio vinile e in digitale con la partecipazione degli eredi di Nino Rota e Federico Fellini.