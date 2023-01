Nuova 500 è stata nominata “best small electric car for the city”

La Nuova 500 ha mantenuto il titolo di “best small electric car for the city” e “best convertible for value” ai What Car? Awards 2023,

ottenendo ulteriore riconoscimento da parte degli esperti del settore e collezionando 37 premi in totale, diventando così il modello FIAT più premiato di sempre.

I giudici hanno elogiato l'auto per le sue capacità di guida e il suo design iconico.

Un successo avvalorato dai brillanti risultati di vendita: dal suo lancio nel 2020, la Nuova 500 è stata scelta da quasi 120.000 clienti in tutto il mondo. Nel 2022, è stata il veicolo elettrico più venduto in Italia e si è posizionata sul podio in Spagna e in Germania. Non solo: l'anno scorso, la Nuova 500 è stata il terzo veicolo elettrico più venduto nei 10 maggiori mercati europei e il veicolo BEV del Gruppo Stellantis più venduto in Europa.

Progettata e costruita a Torino, la Nuova 500 è simbolo della creatività italiana e sta conquistando gli appassionati del Made in Italy nel mondo. La Nuova 500 è attualmente venduta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone. Punta di diamante della strategia di elettrificazione del Brand, presto la Nuova 500 approderà negli Stati Uniti proseguendo il suo cammino globale al di fuori dell'Europa.