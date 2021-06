Nuova BMW iX, l'ammiraglia a zero emissioni

La nuova BMW iX è pronta per la produzione in serie e approderà sulle strade di tutto il mondo a partire da novembre 2021. La nuova ammiraglia tecnologica del BMW Group combina il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e una gamma operativa irresistibile con un profilo esclusivamente orientato alla sostenibilità. Con il suo design all'avanguardia e gli interni spaziosi di lusso, la BMW iX incarna una nuova interpretazione del concetto di Sports Activity Vehicle (SAV). Concepito fin dall'inizio per la mobilità puramente elettrica, questo modello si basa su un nuovo toolkit futuristico, il cui vasto potenziale innovativo nelle aree della guida autonoma, del funzionamento, della connettività e dei servizi digitali si traduce in un'esperienza di mobilità premium che non ha eguali in questo segmento.

La BMW iX verrà lanciata con la possibilità di scegliere tra due varianti di modello. Entrambe sono dotate di un sistema a trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 385 kW/523 CV nella BMW iX xDrive50 (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 23,0 - 19,8 kWh/100 km [62 miglia]; emissioni di CO 2 : 0 g/km) e 240 kW/326 CV nella BMW iX xDrive40 (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 22,5 - 19,4 kWh/100 km [62 miglia]; emissioni di CO 2 : 0 g/km). L'efficienza della tecnologia propulsiva abbinata alla più recente tecnologia delle celle della batteria si traduce in un'autonomia - calcolata in base al WLTP – che raggiunge i 630 chilometri nella BMW iX xDrive50 e i 425 chilometri nella BMW iX xDrive40. La BMW iX M60 (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 21,6 kWh/100 km [62 miglia]; emissioni di CO 2 : 0 g/km) con una potenza massima superiore a 440 kW/600 CV, promette un'esperienza di guida eccezionalmente sportiva e completamente elettrica. (Le cifre relative alla potenza del motore e al consumo di energia della BMW iX M60 sono valori teorici calcolati in base all'attuale fase di sviluppo della vettura).