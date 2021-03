Nuova Citroën ë-C4, on line puoi calcolare il tempo di ricarica

Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric offre una mobilità elettrica in classe ë-Comfort. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO 2 , Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric offre fino a 350 km di autonomia secondo il protocollo di omologazione WLTP, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida.

La batteria del motore elettrico, di 50 kWh di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio.

La ricarica della batteria di Nuova ë-C4 -100% ëlectric è semplice ed il tempo di ricarica è ottimizzato:

Nella modalità 4 da una colonnina di ricarica pubblica, utilizzando un caricatore da 100 kW a ricarica rapida, la batteria si ricarica al ritmo di 10 km/min, un riferimento nel segmento: l’80% della ricarica viene completato in 30 minuti.

Nella modalità 3, da una Wall Box 32 A, la ricarica della batteria viene completata in 7 ore e 30 minuti con caricabatteria standard monofase e addirittura in 5 ore con caricabatteria opzionale trifase da 11 kW e Wall Box trifase da 11 kW.

Nella modalità 2 da casa, la batteria si ricarica in 15 ore da una presa 16 A tipo Green’up™ Legrand e in più di 24 ore da una presa domestica classica.

La ricarica è semplice grazie al design ergonomico dello sportellino e dei cavi di ricarica riposti in un vano sotto il fondo del bagagliaio e può essere immediata o differita. L’equipaggiamento di serie di Nuova ë-C4 -100% ëlectric prevede il caricatore On Board Charger da 7,4 kW monofase, il cavo di ricarica T2 per presa domestica e anche il cavo di ricarica T3 trifase da 22 kW con custodia dedicata.

Al fine di prendere confidenza con i differenti tempi di ricarica e soprattutto per conoscere le tempistiche di una ricarica della propria Nuova Citroën ë-C4, Citroën mette oggi a disposizione un pratico simulatore online, all'indirizzo web https://www.citroen.it/modelli/gamma-citroen/c4/e-c4.html

Partendo dalla scelta del Caricatore integrato (On Board Charger) da 7,4 oppure da 11 kW, dopo avere indicato il livello di carica iniziale e quello finale desiderato, il simulatore online mostra in maniera semplice ed immediatamente comprensibile i tempi necessari per le differenti soluzioni.

Ad esempio, scegliendo la soluzione di ricarica rapida pubblica con potenza da 100 kW e volendo raggiungere il 60% della ricarica partendo da batteria completamente scarica, il simulatore mostra che sono sufficienti 21 minuti per raggiungere un’autonomia di 210 km. A parità delle altre condizioni, nel caso invece in cui il livello iniziale di ricarica non fosse pari a zero ma già al 20%, per raggiungere lo stesso livello finale di ricarica, allora saranno sufficienti 15 minuti.

Con la ricarica accelerata, vengono invece impiegate 3 ore con il caricatore integrato opzionale da 11kW. Una differenza che può servire per programmare con maggiore efficienza e consapevolezza le proprie soste per la ricarica. In aggiunta, Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric consente di gestire al meglio l’autonomia della vettura grazie anche al sistema di navigazione connesso 3D, Connect Nav, arricchito di servizi specifici per la versione 100% elettrica, come ad esempio i POI delle zone di ricarica elettrica e una rappresentazione grafica del raggio d’azione in funzione del livello di carica della batteria.

L'operazione di ricarica può costantemente essere seguita dall’app MyCitroën, che fornisce in tempo reale informazioni relative allo stato della ricarica e l'autonomia residua.