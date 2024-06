Nuova CUPRA Formentor: disponibile ora in Italia

I modelli che segnano la storia di un marchio sono pochi e, di certo, indimenticabili.

Tra questi c’è Formentor, il primo modello progettato e sviluppato in modo esclusivo per il marchio CUPRA. Grazie alle oltre 120mila unità consegnate in tutto il mondo nel 2023 (+23% rispetto all’anno precedente), Formentor ha conquistato la cima delle classifiche diventando il SUV coupé più venduto in Europa.

E ora è arrivato il momento di scoprire in Italia la nuova CUPRA Formentor, il primo eroe della nuova era di CUPRA, che arriva per consolidare il successo della prima versione e rafforzarne ancora di più il posizionamento. È l’emblema della pura ossessione di CUPRA per il design e qualcosa che renderà il brand ancora più unico.

Design esterno

Il design esterno della nuova Formentor è caratterizzato dal frontale shark nose e dai proiettori anteriori a LED o Matrix LED con firma luminosa triangolare, due elementi distintivi che insieme al logo CUPRA illuminato e incastonato al posteriore rappresentano il nuovo linguaggio stilistico nonché il DNA della nuova era di CUPRA. Il design del frontale aggiunge forza espressiva e ampiezza, mentre le linee e nervature laterali coniugano tecnicità e raffinatezza, rendendo scultoreo il design della nuova Formentor, divenuto ancora più sportivo grazie alle modanature laterali a contrasto con la gamma colori.

Design interno

L’emozione pura del design esterno di nuova CUPRA Formentor si riflette anche nell’abitacolo, che combina sportività e sostenibilità grazie a nuove tecnologie e materiali innovativi. Spiccano il volante racing CUPRA con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida, i nuovi materiali sostenibili e l’utilizzo del design parametrico 3D nelle superfici della plancia che rende gli interni ancora più piacevoli al tatto e alla vista. La consolle centrale è stata riprogettata in ogni dettaglio, e le finiture in color rame aggiungono la ricercatezza e la sportività tipiche del DNA CUPRA.

Gamma motori nuova CUPRA Formentor

La nuova CUPRA Formentor sarà disponibile in quattro diverse soluzioni di powertrain. Il TSI 1.5 150 CV (110 kW) non subisce variazioni rispetto alla generazione precedente, mentre il 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) DSG viene rivoluzionato con l’introduzione della tecnologia Hybrid (mild hybrid), dotata di una batteria agli ioni di litio da 48V. Tutti i motori 2.0 TSI saranno rivisitati con un aumento della potenza e, nel caso del 2.0 TSI da 333 CV (245 kW), con l’introduzione della tecnologia Torque Splitter precedentemente disponibile solo su Formentor VZ5.

I powertrain e-HYBRID (plug-in hybrid) saranno disponibili con il nuovo motore 1.5 TSI e con due livelli di potenza: 204 CV (150 kW) e il nuovo 272 CV (200 kW). Il 2.0 TDI da 150 CV (110 kW) offrirà il cambio automatico DSG a 7 rapporti abbinato alla trazione anteriore.

Dotazioni di serie

L’offerta di nuova Formentor è caratterizzata da un arricchimento delle dotazioni di serie, tra cui spiccano: cerchi in lega da 18” TEMPEST, paraurti sportivi e vetri posteriori oscurati, fari Full LED anteriori con firma luminosa triangolare, illuminazione posteriore Full LED con logo illuminato, volante multifunzione racing in pelle con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida (solo con cambio automatico DSG), dashboard con design parametrico 3D e cuciture a contrasto in colore copper, cielo abitacolo nero, pedaliera con inserti metallici (solo con cambio automatico DSG) e sedili anteriori sportivi in tessuto e similpelle.

Dotazioni tecnologiche

Tra le dotazioni tecnologiche di serie ci sono: sistema di Infotainment con display touch da 12,9”, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, CUPRA Virtual Cockpit da 10,25”, Full Link wireless con Apple CarPlayTM e Android AutoTM, Connectivity Box (sistema di ricarica wireless per smartphone), Keyless Go (sistema di avviamento senza chiave), Drive Profile e Climatronic tri-zona. Per garantire la massima sicurezza, CUPRA Formentor introduce di serie anche Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione predittiva, Front assist con frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Light Assist, Lane Assist, Traffic Sign Recognition e sistema per la chiamata di emergenza e-Call.

Equipaggiamenti su richiesta

L’offerta degli equipaggiamenti su richiesta è stata ottimizzata secondo la logica dei pacchetti, per semplificare la personalizzazione della propria vettura:

Edge: Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema “handsfree” e sistema antifurto. Intelligent Drive Lite: Sistema di navigazione e Safe & Driving Pack XL che include Side Assist, Exit Assist, Exit Warning, Lane assist plus e PreCrash assist. Pure Performance: fari anteriori LED Matrix e Dynamic Chassis Control (DCC). Skyline: tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico. Immersive by Sennheiser™: Sistema audio Sennheiser™ con badge identificativo sulle portiere, 11 speakers, 1 subwoofer e amplificatore da 390W.

La nuova CUPRA Formentor è ulteriormente personalizzabile con una gamma rinnovata di cerchi in lega da 18” a 19”, un nuovo colore di serie, due nuovi colori opachi, nuovi rivestimenti e nuove colorazioni per gli interni.

Iniziata l’ordinabilità della nuova CUPRA Formentor

Il prezzo da listino della nuova CUPRA Formentor, già ordinabile nella versione con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG, parte da 39.500 euro. Grazie alla formula CUPRA Way 24 mesi, che garantisce il valore finale dell’auto definito in fase di acquisto, i clienti possono accedere alla nuova CUPRA Formentor a partire da 275 euro al mese (anticipo 6.800 euro, TAN 5,95%, TAEG 7,13%).