Nuova CUPRA Leon: arriva l’innovativo 1.5 e-HYBRID da 272 CV DSG

Il marchio CUPRA continua a innovare, presentando la nuova Leon con il tanto atteso motore 1.5 e-HYBRID da 272 CV. La tecnologia e-HYBRID

si conferma un elemento fondamentale per il successo dei modelli CUPRA, attirando una clientela sempre più ampia e diversificata. Con l'introduzione di questa tecnologia, il brand ha saputo combinare le esigenze di mobilità elettrica con la libertà di affrontare lunghe percorrenze, mantenendo inalterate le prestazioni sportive.

Nel 2023, la gamma e-HYBRID di CUPRA Formentor ha rappresentato il 30% delle vendite totali, mentre le varianti di Leon e Leon Sportstourer hanno raggiunto un mix del 25%. Questo successo ha spinto CUPRA a introdurre una nuova generazione di e-HYBRID sulle Leon e, successivamente, anche su Formentor, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la tecnologia ibrida plug-in nel loro segmento.

La nuova gamma e-HYBRID si caratterizza per significative migliorie, tra cui un motore termico aggiornato, una batteria più potente e una maggiore capacità di ricarica. Il nuovo propulsore elettrico da 85 kW (116 CV) è abbinato a un'unità termica da 1.498 cc capace di erogare 130 kW (177 CV), per una potenza complessiva di sistema di 200 kW (272 CV) e 400 Nm di coppia. La batteria, con una capacità di 19,7 kWh e una composizione chimica avanzata al Nichel, Manganese e Cobalto, garantisce prestazioni senza pari nel segmento.

Le nuove CUPRA Leon e Formentor offrono un'autonomia di guida 100% elettrica fino a 125 km, quasi il doppio rispetto alla generazione precedente, permettendo di coprire le esigenze di mobilità giornaliera del cliente medio, che si attestano intorno ai 53 km/giorno. Questo rende le nuove vetture ideali per il commuting urbano e le brevi tratte quotidiane.

Un altro punto di forza è la rapidità di ricarica. La potenza di ricarica in corrente alternata è stata aumentata a 11 kW, permettendo di passare dal 0% al 100% di carica in due ore e mezza. Per la prima volta, è disponibile anche la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che consente una ricarica rapida dal 10% all’80% in soli 26 minuti.

La gamma si arricchisce delle versioni VZ e VZ Extreme, che offrono dotazioni di serie ancora più complete. La Leon VZ include cerchi in lega da 19” POLAR Silver, controllo dinamico dell’assetto (DCC), assale posteriore multilink, sistema Keyless Advanced, videocamera posteriore, sedili anteriori avvolgenti in Dinamica con dettagli in similpelle, e molte altre caratteristiche premium.

La versione VZ Extreme, top di gamma, offre pinze freno Brembo, sistema di navigazione Immersive by SennheiserTM con 11 altoparlanti, fari anteriori LED Matrix con welcome ceremony, sedili CUP Bucket in tessuto tecnico e ulteriori sistemi di assistenza alla guida avanzati come il Side Assist e l’Intelligent Park Assist, che automatizza completamente le manovre di parcheggio.

Oltre alle versioni standard, CUPRA offre numerosi equipaggiamenti su richiesta, come il pacchetto Intelligent Drive e il pacchetto Progressive Design, che include sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle Moon Slate Metallic con regolazione elettrica e funzione memory. Nuovi cerchi in lega da 19” e cinque nuove opzioni di colore carrozzeria completano l’offerta, permettendo una personalizzazione senza precedenti.

Con queste novità, CUPRA non solo mantiene le promesse in termini di prestazioni ed efficienza, ma eleva ulteriormente gli standard di comfort e tecnologia. Le nuove CUPRA Leon e-HYBRID rappresentano un passo significativo verso un futuro di mobilità sostenibile senza compromessi.

I prezzi della gamma ibrida plug-in

Leon VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 48.950 €

Leon VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 54.950 €

e di CUPRA Leon Sportstourer:

Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 50.200 €

Leon Sportstourer VZ Extreme 1.5 e-HYBRID 272 CV DSG 56.200 €

*solo per la versione Sportstourer