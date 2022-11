Mathias Kiss reinterpreta lo spirito di Nuova DS 3 E-TENSE, un modello 100% elettrico, attraverso l'esposizione di una serie di opere intitolate "MASTERPIECES".

Per questo artista iconico della scena parigina contemporanea – che ricostruisce i codici del patrimonio classico dimostrando la sua conoscenza e competenza storica (attraverso l’uso di tecniche manuali come la foglia oro e il finto marmo) – Nuova DS 3 E-TENSE si trasforma in "materiale da creare"; I componenti chiave della sua identità sono abilmente rivisti per diventare sculture monumentali o installazioni immersive.

Per trascrivere fedelmente la visione di Nuova DS 3 E-TENSE di rendere il viaggio un vero e proprio "stile di vita francese", Mathias Kiss concepisce un dialogo tra il mondo dell'auto e la propria cultura per quanto riguarda gli interni. Sulla base di un processo di decostruzione dei codici di arredamento classici, traduce i componenti dell'auto in opere contemporanee. Questo spiega la sua decisione di realizzare questa mostra in un sito storico di puro stile francese, l'Hôtel de Coulanges, oggi occupato dalla scena culturale d'avanguardia.

Attraverso gli occhi dell'artista, Nuova DS 3 E-TENSE va oltre lo status di oggetto automobilistico per assumere lo status più allegorico di uno spazio abitativo a sé stante. Traendo ispirazione dall'eleganza dei toni e delle sfumature del nuovo modello, dalla raffinezza del suo design, dalla natura scultorea della sua forma e persino dalla sua tecnologia avanzata (dal suo sistema audio premium all'illuminazione direzionale), Mathias Kiss crea un viaggio, sia interiore che esteriore, composto da sculture e composizioni da salotto, la cui esperienza immersiva, sia visiva che sonora, trasforma la nostra concezione generale dell'arte di vivere.



Esponendo in versione "nuda" il motore di Nuova DS 3 E-TENSE al centro del cortile dell'Hôtel de Coulanges, Mathias Kiss porta in primo piano una componente dell'auto generalmente escluso dal nostro campo visivo, incarnandolo come il "cuore". Attraverso la sua messa in scena, l'artista ci offre un'interpretazione ancora più venerabile di questo capolavoro. Oltre a riecheggiare la sua energia elettrica al 100%, questo motore riflettente in foglia d'oro gli conferisce l'aspetto di una scultura antica. Questo riferimento alla nozione di eredità classica è amplificato dall'effetto monumentale di innalzare l'opera su un piedistallo coperto di foglia d'argento. Le forme architettoniche raffinate e decostruite, fedeli al lessico dell'artista, esprimono tuttavia una visione ultra-contemporanea di Nuova DS 3 quando applicata a questo mezzo.

L’illuminazione

Nella scalinata principale dell'Hôtel de Coulanges, Mathias Kiss si ispira alla potenza elettrica del motore riecheggiando l'illuminazione tipica di Nuova DS 3 E-TENSE. L'artista utilizza in particolare il principio dei filamenti posizionati sotto i fari anteriori della vettura, composti da centinaia di LED. Questi sono simbolicamente tradotti in una scultura di illuminazione a LED ultra-minimalista, la cui forma grafica e angolare imita la tecnologia di illuminazione direzionale di Nuova DS 3.

Mathias Kiss ci fa vivere l'atmosfera "bozzolo" di Nuova DS 3, paragonando i suoi interni a un "salotto interno" con uno stile sfuggente tra heritage classico e visione del futuro. I sedili anteriori di Nuova DS 3 mantengono la loro funzione di seduta, ma la loro forma scultorea e la loro artigianalità di alta qualità (design del cinturino dell'orologio, point perle) stimolano l'immaginazione. Modellati in gesso, interamente ricoperti da un disegno marmorizzato disegnato dall'artista stesso, questi pezzi si trasformano simbolicamente in sculture in marmo. Questa installazione mira anche ad immergerci nell'avvolgente atmosfera acustica di Nuova DS 3. I 12 altoparlanti del sistema hi-fi dell'auto sono quindi sparsi su entrambi i lati dello spazio, incorporati in scatole decorative che adornano le pareti come dipinti.

Per isolare ulteriormente la nostra esperienza da qualsiasi inquinamento acustico esterno, le pareti sono rivestite in schiuma insonorizzata, il cui involucro di poligoni 3D rende sottilmente omaggio al motivo del guillochage "Clous de Paris", rivisitato in chiave contemporanea da Nuova DS 3 nel suo abitacolo. Questi affreschi a bassorilievo di un nuovo genere sono completati, al piano seminterrato e al piano terra, da un tappeto morbido che riecheggia i toni Diva Red di Nuova DS 3. Questa configurazione "Listening Room" all'avanguardia non si sarebbe raggiunta senza l'intervento di un riferimento della scena musicale sperimentale. Il compositore Jonathan Fitoussi è stato quindi invitato a produrre una creazione sonora su misura e ispirata a questo progetto automobilistico. La "sinfonia emozionale" che questo vortice visivo e sonoro ci offre è amplificata dall'effetto di raddoppiare lo spazio con un soffitto a specchio.