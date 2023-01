Nuova Ds 3, la raffinatezza si fa elettrica

Raffinatezza e innovazione sono i due concetti che sintetizzano l’essenza di Nuova Ds 3, l’evoluzione di Ds 3 Crossback, rinnovata nel design e nella tecnologia.

Caratterizzata da un nuovo frontale più dinamico, una gamma colori rinnovata e accattivante, l'arrivo di nuove tecnologie e un nuovo abbinamento motore/batteria elettrica per la sua versione 100% elettrica, Nuova DS mostra la sua audacia con una forma unica. Il suo design costituisce un equilibrio tra linee e volume. Gli sviluppi più evidenti sono nella parte anteriore. Danno un nuovo dinamismo e sensazione di solidità pur mantenendo il massimo dell'eleganza. La griglia è ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le distintive DS WingS sono state ottimizzate per unire sottilmente la griglia e i fari. I nuovi proiettori a LED – di serie su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e conferiscono a Nuova DS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato.

Le nuove luci di marcia diurna presentano due linee LED disposte verticalmente su entrambi i lati del frontale per una firma distintiva e più ampia. Il nuovo spoiler e la griglia sono stati completamente ridisegnati per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche della vettura. I profili alari che incorniciano la griglia di aspirazione dell'aria inferiore dimostrano questa nuova efficienza. Il profilo mantiene le sue firme distintive, bilanciando il design audace e la competenza tecnica con la caratteristica pinna di squalo di DS 3, le maniglie delle portiere a filo e le guarnizioni esterne invisibili dei finestrini.

La parte posteriore è stata perfezionata: le luci e il portellone posteriore sono enfatizzati con gusto da una striscia nera laccata. Le ruote introducono un design completamente nuovo per un aumento dell'efficienza. Disponibili in 17 e 18 pollici, sono suddivisi in base a diversi temi e colori. Nel modello 100% elettrico E-Tense, Nuova DS 3 è disponibile con nuovi cerchi Toulouse da 18 pollici con pneumatici "Tall & Narrow Class A+". La Nuova DS 3 è proposta con sette colori di carrozzeria, metallizzati o perlati, inclusi due nuovi colori perlati: Rosso Diva, un colore a tre strati in esclusiva per la Nuova DS 3, e Grigio Première. Completano l’offerta Grigio Cristallo, Grigio Platino, Grigio Artense, Nero Perla e Bianco Assoluto, con l’opzione di creare una combinazione bicolore con due varianti di tetto: il Perla Nera o il nuovo Grigio Carat. I materiali sono scelti con l'obiettivo di offrire una finitura caratterizzata da eccellenza, innovazione e sostenibilità.

Le pelli, in particolare la tappezzeria in pelle Nappa con la finitura in Art Leather trattata, l’Alcantara, dettagli come le cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris mostrano l’unicità degli abitacoli di DS Automobiles. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell'infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione di 10.3 pollici è di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS Iris System integrato. I sedili sono avvolgenti e ricoperti di una schiuma innovativa ad alta densità, per il massimo livello di comfort. I sedili anteriori possono essere riscaldati, sono massaggianti (zona lombare) ed elettrici (avanti/dietro, su/giù, reclinazione e regolazione della zona lombare). Nuova DS 3 è disponibile con tre diversi tipi di trasmissione: elettrica, benzina e diesel.

La Nuova DS 3 E-Tense dispone di un motore elettrico completamente nuovo, di un riduttore e di una nuova batteria per aumentare la potenza e l'autonomia. Il nuovo motore sincrono ibrido beneficia dell'esperienza acquisita in Formula E e dimostra un’elevata efficienza. Offre 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia a una tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) è dotata di controllo termico attraverso la circolazione di liquidi e una pompa di calore che consente una ricarica rapida, una migliore autonomia e una maggiore durata Di serie, il caricabatterie di bordo impiega 100 kW in corrente continua (dal 10 all'80% in 30 minuti) e 11 kW in corrente alternata (0-100% in 5 ore e 45 minuti). Nuova DS 3 E-Tense raggiunge fino a 404 chilometri di autonomia sul ciclo combinato WLTP e oltre500km in condizioni urbane grazie all'efficienza del motore elettrico, alla sua capacità di recuperare energia, alle dotazioni ausiliarie come la pompa di calore, il precondizionamento termico e i nuovi proiettori a LED, nonché all'ottimizzazione aerodinamica del frontale e delle ruote e all'abbassamento dell'altezza da terra di 10 mm sui modelli con ruote Tall & Narrow da 17 e 18 pollici.

La Nuova DS 3 viene proposta anche con due motorizzazioni a benzina: PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. È disponibile anche la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. In queste due versioni, i motori sono conformi alle più recenti norme antinquinamento. Nuova DS 3 PureTech 100 con cambio manuale è disponibile a partire da 28.050 euro.