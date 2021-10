Nuova DS4 E.-Tense, ispirata dalla Formula E

Nel Motorsport, il ruolo del pilota è fondamentale. Le sue capacità di guida sono frutto dell'elaborazione di complesse informazioni che riguardano la vettura, come dimostra la gestione delle azioni di recupero dell'energia.

Il mix che associa la performance all'efficienza di sistemi propulsivi a basse emissioni è alla base del successo nel campionato di Formula E, cui DS Automobiles partecipa con il team DS TECEETAH.

Poter visualizzare la fase di recupero di preziosa energia, utilizzabile per valutare l'autonomia in gara, sfruttandola in fase di sorpasso, diventa importante anche nella vita quotidiana alla guida di una vettura della gamma E-TENSE.

Lo dimostra DS 4 E-TENSE, ultima nata nella pregiata gamma del brand francese, che affina in continuazione i concetti base del suo approccio premium.

Con DS 4 E-TENSE, il focus sulle informazioni digitali è favorito da un rinnovato approccio all'ergonomia della plancia. Nel nome di una sobrietà che non rinuncia all'eleganza, il cruscotto ampio e scolpito poggia sulla centralità dello schermo touch da 10". È affiancato dalla compattezza della strumentazione digitale da 7", dove sono racchiuse anche le immagini della telecamera a infrarossi che compone il tecnologico sistema DS NIGHT VISION. Un sistema che probabilmente non serve in Formula E, ma nella vita quotidiana aggiunge una soglia di ulteriore sicurezza, grazie alla sua portata che va oltre quella dei fari nella guida notturna.

Per limitare le distrazioni del guidatore, DS 4 E-TENSE usa i comandi DS SMART TOUCH per una interazione semplice ed ergonomica. L'attenzione ai dettagli di DS 4 E-TENSE include pulsanti per alzacristalli completamente integrati nel design dell’abitacolo, posizionati nel movimento che va dal pannello porta al cruscotto.

DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, con la sua ampia dimensione di proiezione, permette invece di visualizzare comodamente le informazioni di guida essenziali per il guidatore direttamente sul parabrezza, con una prospettiva che proietta le informazioni sulla strada, in modo da permettere di avere sempre la massima attenzione alla guida.

Il dialogo con DS 4 E-TENSE, avviene anche attraverso la voce, grazie a DS IRIS, il nuovo assistente personale DS con cui è possibile richiamare le funzioni classiche, con il sistema che, grazie al riconoscimento del parlato naturale permette un’interazione rapida e efficace.

In ultima analisi, possiamo confermare che DS 4 E-TENSE porta lo sviluppo delle nuove tecnologie DS Automobiles di derivazione Formula E ad un nuovo livello, rigorosamente premium.