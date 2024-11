Nuova Hyundai INSTER: il city-SUV elettrico con oltre 500 km di autonomia urbana

Hyundai presenta la Nuova INSTER, un city-SUV 100% elettrico che segna un importante passo avanti nella mobilità urbana sostenibile.

Con un prezzo di partenza di 24.900 €, autonomia fino a 518 km in città (WLTP urbano) e dotazioni di categoria premium, INSTER si posiziona come leader nel segmento dei SUV compatti elettrici.

Gamma e Motorizzazioni

La gamma Hyundai INSTER è composta da due allestimenti – XTECH e XCLASS – e due powertrain elettrici:

Motore da 97 CV con batteria da 42 kWh, autonomia di 327 km nel ciclo combinato WLTP e 473 km in città.

Motore da 115 CV con batteria da 49 kWh, autonomia di 370 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 518 km in città.

I prezzi partono da 24.900 € per la versione base XTECH e arrivano a 28.650 € per l’allestimento top di gamma XCLASS.

Dotazioni di Serie: Comfort e Sicurezza

L’allestimento XTECH offre una dotazione di serie ricchissima, che include:

Tecnologie e connettività: display touchscreen da 10.25” con Apple CarPlay™ e Android Auto™, telematica Bluelink®, servizi LIVE, aggiornamenti OTA, climatizzatore automatico, paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa e retrocamera.

Sicurezza: sistema di mantenimento al centro della corsia, assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento pedoni e ciclisti, Smart Cruise Control, Highway Driving Assist e Rear Occupant Alert Logic.

Prestazioni di ricarica: caricatore di bordo da 11 kW e ricarica rapida in corrente continua.

La versione XCLASS, oltre alle dotazioni XTECH, include cerchi in lega da 15”, vetri posteriori oscurati, sedili scorrevoli e abbattibili, caricatore wireless per smartphone e interni premium con volante in pelle.

Personalizzazione con Tech Pack

Per gli utenti più esigenti, il Tech Pack disponibile sull’allestimento XCLASS arricchisce ulteriormente l’esperienza con:

Pompa di calore e precondizionamento della batteria.

Illuminazione interna LED con colori personalizzabili.

Volante e sedili riscaldabili.

Digital Key, che consente a fino a 7 utenti di gestire il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili.

Design e Mobilità Urbana

Hyundai INSTER si distingue per il suo design moderno e funzionale, con dimensioni compatte che lo rendono ideale per l’ambiente urbano senza sacrificare spazio e comfort. Gli interni spaziosi e le tecnologie avanzate migliorano l’esperienza di guida, mentre la piattaforma elettrica offre un’elevata efficienza e autonomia, rendendola una scelta perfetta per chi cerca un city-SUV elettrico versatile e all’avanguardia.

Con INSTER, Hyundai ridefinisce il concetto di mobilità urbana elettrica, offrendo una soluzione che unisce tecnologia, sostenibilità e convenienza.