Nuova Kia EV3: prezzi ufficiali e dettagli per l’Italia, a partire da 35.950€

Kia Italia ha rivelato i prezzi ufficiali della nuova Kia EV3, pronta al debutto sul mercato a partire da un prezzo base di 35.950€.

La Kia EV3 si distingue nel panorama dei SUV elettrici per il suo design moderno, le tecnologie avanzate e la capacità di rendere l'esperienza elettrica accessibile a un pubblico più ampio.

La EV3 sarà disponibile in due versioni: Standard Range con una batteria da 58,3 kWh e Long Range con batteria da 81,4 kWh. Entrambe le versioni sono dotate di un motore elettrico da 150 kW (283 Nm), che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. La versione Long Range vanta un’autonomia fino a 605 km nel ciclo WLTP, mentre la capacità di ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% della batteria in soli 31 minuti.

Il design della Kia EV3 segue la filosofia “Opposites United” di Kia, che abbina linee esterne dinamiche e un ampio abitacolo progettato per offrire comfort e spazio. Gli interni sono altamente funzionali, con una console centrale dotata di un tavolino scorrevole e un'area portaoggetti. I sedili, confortevoli e spaziosi, garantiscono relax sia durante la guida che durante le soste per la ricarica.

La capienza del bagagliaio posteriore raggiunge i 460 litri, mentre il frunk anteriore offre ulteriori 25 litri di spazio, tra i migliori della categoria. Inoltre, il piano portabagagli regolabile su due livelli offre fino a 140 mm di flessibilità, rendendo il vano di carico estremamente pratico.

Per chi acquista la EV3 entro il 31 ottobre 2024, Kia Italia propone una serie di vantaggi esclusivi, tra cui un ecoincentivo Kia di 2.500€ (anche senza rottamazione) con il finanziamento Scelta Kia. Inoltre, per i clienti che optano per un finanziamento con Kia Finance di almeno 24 mesi, l'assicurazione Furto e Incendio per 24 mesi è gratuita.

I possessori della nuova EV3 potranno inoltre usufruire di Kia Charge Plus gratis per 12 mesi, con accesso a oltre 700.000 stazioni di ricarica in tutta Europa. I clienti potranno scegliere tra un voucher per 10.000 km di ricariche gratuite o una Wallbox Mennekes 22 kW con installazione inclusa.

A partire dal 3 settembre fino al 19 ottobre, sarà possibile scoprire la Kia EV3 in anteprima grazie al Kia EV3 Premiere Tour, un evento itinerante dove sarà possibile toccare con mano il nuovo modello e approfittare delle iniziative di pre-lancio.