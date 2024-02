Nuova Lancia Ypsilon Cassina: rivoluzione elettrica e design italiano

La rinascita di Lancia prende forma con la Nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina, una vettura che segna l'inizio di una nuova era per il marchio italiano.

Presentata in anteprima nello showroom Cassina di Milano, questa edizione limitata non è solo la prima auto 100% elettrica del brand, ma anche un simbolo di lusso, sostenibilità e innovazione.

Il viaggio di presentazione ha preso il via dalla vibrante città di Milano, per poi attraversare l'Italia in un tour che coinvolge 60 città in 20 regioni, coprendo una distanza di 12.000 chilometri. Questa iniziativa non solo avvicina la Nuova Ypsilon ai primi 100 concessionari italiani, ma offre anche l'opportunità ai potenziali acquirenti di scoprire da vicino il veicolo, riflettendo la nuova Corporate Identity Lancia basata su qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita all'avanguardia.

La Nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina rappresenta l'apice del design e del comfort automobilistico. Frutto della collaborazione tra Lancia e il rinomato brand di interior design Cassina, questa vettura unisce in modo impeccabile l'eccellenza automobilistica italiana e il raffinato stile di vita del Bel Paese. Dal tavolino multifunzionale firmato Cassina, primo del suo genere in un'automobile, ai materiali di pregio e alla cura dei dettagli, ogni aspetto è stato pensato per offrire un'esperienza di guida senza precedenti.

Sotto il profilo tecnico, la Nuova Ypsilon non delude. Equipaggiata con il sistema di Guida Autonoma di livello 2, un ampio display da 10.25 pollici, il miglior sistema standard di ausilio al parcheggio e un sistema di illuminazione esterna all'avanguardia, si posiziona al top della categoria B hatchback premium. Inoltre, con un'autonomia fino a 403 km e la capacità di percorrere 100 km con meno di 10 minuti di ricarica, stabilisce nuovi standard nel segmento.

Il lancio della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina non solo segna un importante passo avanti nell'elettrificazione, ma ridefinisce anche l'esperienza d'acquisto nel settore automobilistico. I concessionari Lancia, trasformati in vere e proprie boutique, offrono un ambiente accogliente dove i clienti possono immergersi nella bellezza, nel design e nell'italianità, proprio come se fossero in un'elegante abitazione italiana.

Dopo il successo in Italia, Lancia si prepara a portare la Nuova Ypsilon oltre i confini nazionali, con presentazioni previste in Belgio, Olanda, Francia e Spagna. Questo non è solo un momento cruciale per Lancia, ma anche un'opportunità per gli appassionati di auto di tutto il mondo di abbracciare una mobilità più sostenibile senza rinunciare a stile e lusso.