Nuova Lancia Ypsilon: eleganza senza tempo in movimento

"Da sempre Lancia è un marchio simbolo di bellezza, di design e di eleganza, oltre che di tecnologia semplice e intuitiva.

Con il nuovo spot dedicato alla gamma di Nuova Lancia Ypsilon, Lancia presenta la vettura come un capolavoro in movimento, raccontando il suo essere classico e moderno al contempo, attraverso alcune opere d’arte iconiche della storia dell’arte italiana e facendole tornare in vita per renderle senza tempo in un omaggio alla bellezza e all’arte tra passato, presente e futuro," ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.

Dal 2 giugno, la campagna di comunicazione dedicata alla Nuova Lancia Ypsilon sarà on-air sul mercato italiano, raccontando una storia di design senza tempo, innovazione ed eleganza. Ambientata in una città dalle architetture essenziali e rigorose, la campagna presenta Nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento. Gli attori dello spot sono protagonisti di opere d’arte iconiche della storia dell’arte italiana, che si muovono tra slow-motion e particolari trattamenti della luce, in una sfilata ideale dove la Nuova Lancia Ypsilon diventa un vero e proprio capolavoro in movimento.

Le riprese dello spot sono state integralmente realizzate a Roma, simbolo dell’Italia nel mondo, e sono accompagnate da una moderna reinterpretazione del brano classico "Casta Diva," tratto dall’Opera "Norma" di Bellini. Questo dettaglio musicale non solo aggiunge un tocco di classe, ma collega anche la tradizione con la modernità, rispecchiando perfettamente l’anima della Nuova Lancia Ypsilon.

Lo spot rispecchia il target di Nuova Lancia Ypsilon e le sue caratteristiche. I clienti della vettura sono persone interessate al bello, allo stile e all’innovazione tecnologica, attenti alle tematiche ambientali e sensibili alle mode. Un pubblico dotato di spiccata sensibilità e naturalmente educato alla cultura, all’eleganza e all’armonia estetica. Questo profilo di cliente si sposa perfettamente con i principali punti di forza della gamma di Nuova Lancia Ypsilon: la guidabilità, in termini di maneggevolezza, agilità, comfort e piacere di guida; la tecnologia all’avanguardia, sempre semplice e intuitiva, in perfetto stile Lancia, al servizio del benessere a bordo, della sicurezza e della connettività; l’elettrificazione, con una vettura che nella sua versione 100% elettrica è capace di garantire ottime prestazioni, massima efficienza, autonomia e tempi di ricarica al vertice della categoria; e infine, l’eleganza tipica delle Lancia più belle, con uno stile senza tempo, ispirato al passato e contemporaneo al contempo.

La Nuova Lancia Ypsilon è progettata per offrire una esperienza di guida superiore, grazie a caratteristiche come la maneggevolezza, l’agilità, il comfort e il piacere di guida. La tecnologia all'avanguardia è un altro punto di forza, con funzioni intuitive e semplici che migliorano il benessere a bordo, la sicurezza e la connettività. L'elettrificazione gioca un ruolo chiave: la versione 100% elettrica della Ypsilon garantisce prestazioni eccellenti, efficienza e tempi di ricarica tra i migliori della categoria.

Il design della Nuova Lancia Ypsilon è un omaggio alla tradizione, ma con uno sguardo rivolto al futuro. L'eleganza senza tempo, caratteristica distintiva del marchio, è evidente in ogni dettaglio della vettura. Le linee pulite e moderne si fondono con elementi classici, creando un equilibrio perfetto tra passato e presente.

La campagna di comunicazione della Nuova Lancia Ypsilon celebra il connubio tra arte e tecnologia, design e innovazione. Attraverso uno storytelling emozionante e visivamente accattivante, Lancia riesce a catturare l'essenza di una vettura che è un vero e proprio capolavoro in movimento, pronto a conquistare gli amanti del bello e del moderno.

