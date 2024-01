Nuova MINI Countryman S ALL4 in allestimento JCW sfida i ghiacci dell'Islanda

La nuova MINI Countryman S ALL4 si distingue affrontando con successo sfide come temperature estremamente basse, percorsi innevati e terreni difficili in Islanda.

La sua presenza visivamente accattivante, specialmente nella configurazione John Cooper Works con carrozzeria rossa peperoncino e tetto nero jet black, si integra perfettamente con la bellezza naturale dell'ambiente. Il modello crossover mostra le sue qualità off-road, offrendo un connubio di prestazioni eccezionali e stile distintivo.

"La MINI Countryman S ALL4 convince per il divertimento di guida su qualsiasi terreno. I nostri clienti beneficiano della variabilità di un crossover con un robusto carattere off-road. La MINI Countryman è agile e vivace, ma anche sicura e confortevole sulle lunghe distanze", ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of MINI.

Gli amanti della vita all'aria aperta possono sperimentare la fauna selvatica dell'isola vulcanica più grande del mondo, soprattutto lontano dalle strade principali. In inverno in Islanda, il terreno accidentato e innevato e le salite ghiacciate mettono alla prova la precisione di guida della MINI Countryman S ALL4. Il sistema di trazione integrale ALL4 supporta il guidatore in tutte le condizioni stradali e meteorologiche. I sistemi di controllo elettronici, rapidi e precisi, distribuiscono la forza motrice alle ruote anteriori e posteriori a seconda delle necessità.

In combinazione con la carreggiata e il passo leggermente aumentati, questo modello offre un'eccellente dinamica e un maggiore comfort. Il telaio può essere regolato in vari modi a seconda del fondo stradale e delle condizioni operative. Le sospensioni, equilibrate e confortevoli, sono ideali per esplorareipaesaggicratericidell'Islanda.Sullesuperficidureesullestradecittadine, invece, la MINI Countryman S ALL4 è particolarmente agile grazie allo sterzo diretto eall'assetto sportivo del telaio

Il potente motore biturbo da 2,0 litri convince sulle lunghe strade rettilinee dell'Islanda grazie alla fluidità di marcia, alla potenza aumentata a 160 kW/218 CV e alla coppia massima di 360 Nm. Inoltre, un motore mild hybrid da 48V supporta le prestazioni della MINI Countryman S ALL4 (consumo di carburante combinato: 7,4 - 6,8 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 169 - 155 g/km secondo WLTP) nella gamma delle basse velocità grazie a una spinta temporanea di 14 kW.



L'assetto John Cooper Works con i caratteristici diffusori anteriori e posteriore conferisce alla MINI Countryman S ALL4 un look sportivo ed espressivo, mentre l'assetto JCW è caratterizzato dal ross peperoncino brillante ,da ltetto a contrasto e dal jet Black lucido. Gli specchietti laterali conferiscono alla carrozzeria un ulteriore aspetto distintivo, mentre i fari MINi a LED con il marchio JCW sono illuminati da due sole barre orizzontali come luci diurne, sottolineando il linguaggio formale minimalista.

Il logo John Cooper Works è chiaramente delineato sulla griglia ottagonale ed è nella tipica combinazione di colori rosso, bianco e nero. Nel nuovo look, il logo è posizionato anche sul caratteristico montante C, che si collega alla stessa altezza del tetto allungato dell'auto. I gruppi ottici posteriori verticali sottolineano l'assetto eretto e sportivo della MINI Countryman S ALL4.Ilnuovo modello è disponibile con cerchi in lega di diversi design e dimensioni, da 17 a 21 pollici.

La MINI Countryman S ALL4 offre spazio per un massimo di cinque passeggeri in tutti i posti a sedere: gli schienali dei tre sedili posteriori possono essere regolati individualmente in sei posizioni. I sedili posteriori, chepossonoesserespostatiall'indietrodi13 cm, offrono ulteriore spazio per le gambe e aumentano il volume del vano di carico. L'ambiente interno luminoso è completato dal tetto panoramico in vetro e, nella versione JCW, gli speciali sedili in pelle sintetica di alta qualità con cuciture rosse a contrasto garantiscono una vestibilità sicura e il necessario livello di comfort. La combinazione di colori nero e rosso nelle finiture dell'auto si ripete anche nelle superfici a maglia dei rivestimenti interni delle porte e del cruscotto.

Il bagaglio può essere trasportato facilmente nel bagagliaio da 450 litri e, grazie agli schienali dei sedili posteriori, che possono essere abbattuti in modo flessibile in un rapporto 40:20:40, il bagagliaio può essere ampliato fino a 1.450 litri, se necessario. Ciò significa che, con i sedili posteriori completamente abbattuti, è possibile trasportare facilmente bagagli ingombranti. Sulle strade a più corsie, il Driving Assistance Plus integra per la prima volta la MINI Countryman con l'opzione parzialmente automatica Level 2. Consente al guidatore di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, a condizione che stia monitorando attentamente la situazione del traffico e sia pronto a intervenire in qualsiasi momento.