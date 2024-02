Nuova Mustang: icona americana è pronta a conquistare l'Europa.

La nuova Mustang si presenta come evoluzione dell'iconica auto sportiva americana, con un design contemporaneo che mantiene lo stile riconoscibile che ha affascinato gli appassionati per 60 anni.

La nuova generazione, ora disponibile anche sul mercato europeo, offre prestazioni migliorate e un'esperienza di guida digitale grazie all'uso del motore grafico Unreal Engine nel suo cockpit. La vettura è configurabile e ordinabile in Italia a partire da €58.000, con una gamma di tecnologie digitali e connesse progettate per conquistare una nuova generazione di appassionati. Jon Williams, General Manager di Ford Blue, Europe, ha dichiarato che la nuova Mustang supererà ogni aspettativa.

La nuova Mustang mantiene la tradizione delle versioni fastback e convertibile, con un design ispirato a 60 anni di successi. Il carattere iconico della Mustang è evidente nelle scolpiture del cofano e nelle fiancate posteriori pronunciate. Aggiornamenti aerodinamici come il nuovo splitter anteriore e le minigonne laterali migliorano le prestazioni. La versione convertibile offre libertà e stile senza compromessi, con un tetto che si apre o chiude in soli 8 secondi. L'interno riflette l'atmosfera di un jet, con un display digitale da 12,4 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici personalizzabili tramite l'Unreal Engine. Il sistema di infotainment SYNC 4 è potenziato, con integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto. La connettività 5G supporta lo streaming musicale e la navigazione connessa al cloud.

Il nuovo motore da 5,0 litri della Mustang è progettato per offrire prestazioni e reattività superiori, con un sistema di aspirazione a doppia presa d'aria per massimizzare l'afflusso d'aria. Il sistema di scarico attivo consente di regolare il sound e il volume, offrendo una guida silenziosa in città e un suono potente in pista. Fino a sei modalità di guida, tra cui Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e la possibilità di personalizzazione, garantiscono un'esperienza adatta a diverse condizioni. Il Performance Pack di serie include freni Brembo, cerchi in lega da 19 pollici e un differenziale a slittamento limitato per prestazioni e aderenza ottimali. Le sospensioni adattive MagneRide® opzionali offrono un comportamento dinamico ottimizzato e massimo comfort, adattandosi in tempo reale alle condizioni della strada.

La Mustang Dark Horse è la base stradale del programma motorsport Mustang, pronta a competere in sei dei sette continenti nel 2024, incluso il circuito di Le Mans e Interlagos. Progettata per la pista e adatta alla guida su strada, presenta un design esclusivo con spoiler posteriore fisso, minigonne laterali e diffusore posteriore per migliorare le prestazioni aerodinamiche. Il motore V8 da 5,0 litri, in una versione speciale, offre maggiore potenza e può essere accoppiato a un cambio automatico a 10 rapporti o a uno speciale cambio manuale a sei rapporti TREMEC. Sospensioni adatte alla pista, sistema di raffreddamento potenziato e pneumatici Pirelli dedicati completano il suo carattere da corsa. La Mustang Dark Horse è disponibile con una tinta metallizzata Blue Ember e presenta interni con cuciture Indigo Blue e finiture lucide metallizzate scure per un'atmosfera avvolgente ed emozionante.