Nuova Opel Corsa, continuano i vantaggi per i Neopatentati

Opel e Nuova Opel Corsa sono entrate nella ristretta cerchia di marchi e modelli per cui i più giovani nutrono una spontanea attrazione. La continua presenza di Nuova Opel Corsa nel talent show X Factor, non ha fatto che accelerare questo processo di gradimento. D'altro canto, Nuova Opel Corsa unisce contenuti tecnologici ad elementi di design, in grado di favorire l'interesse di una generazione che sta crescendo nel segno di una comunicazione evoluta. Di fatto, la tecnologia su Nuova Opel Corsa si esprime anche attraverso sistemi per la sicurezza, in grado di intervenire autonomamente, riuscendo ad anticipare le reazioni del guidatore. Lo dimostrano il sistema di frenata automatico di emergenza, pronto a rilevare veicoli, pedoni, biciclette o scooter davanti la vettura.

Di pari importanza risulta il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, pronto ad intercettare la fatica del guidatore segnalando la necessità di una pausa. Non ultimo, anche i sorprendenti fari a LED rappresentano un aiuto fondamentale nella guida notturna.

Nel contempo, Nuova Opel Corsa sfoggia un comparto multimediale di ultima generazione, sempre connesso con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay, ma anche pronto a far partire una chiamata di emergenza con la funzione eCall. Premendo l'apposito tasto rosso, si può ottenere aiuto in una manciata di secondi, mentre la chiamata parte in automatico quando i tensionatori delle cinture e gli airbag si attivano.

La sicurezza di Nuova Opel Corsa viaggia quindi su due binari che si compensano: da una parte la sicurezza di chi è a bordo della vettura, dall'altra la serenità di chi attende il ritorno a casa. La versione con il motore benzina 1.2 75 CV, si rivela in linea con la normativa italiana che regola la possibilità di guidare vetture con lo specifico rapporto peso/potenza di 55, comunque entro i 70 kW (95 CV) di potenza.

Grazie al noleggio Free2Move Lease, Nuova Opel Corsa viene offerta nel ricco e completo allestimento Elegance con la specifica motorizzazione per 12 mesi, con il limite massimo di 15.000 chilometri al termine del periodo.

Dopo il versamento di un primo canone pari a 2.299,80 euro, IVA e spese incluse, il costo mensile diventa di 299 euro IVA inclusa. Il canone varia in base alla provincia, ed in questo caso fa riferimento alla provincia di Milano, senza opzioni aggiunte. Nel canone sono compresi i servizi indispensabili per la circolazione: tassa di proprietà, assicurazione RCA, infortunio conducente, incendio e furto, KASKO e tutela legale. Anche la manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, è inclusa, così come l'assistenza stradale 24/7 con vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro.

Sicurezze aggiuntive, in grado di sommarsi a quelle offerte da Nuova Opel Corsa, che in questa esclusiva formula (valida per immatricolazioni fino al 30 novembre 2020) deve essere intestata ad un neopatentato, ovvero titolare di patente di guida da meno di un anno.