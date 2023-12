Nuova Opel Corsa Electric: un puro piacere di guida a zero emissioni

Resta a listino anche la Opel Corsa Electric da 136 CV a 36.500 euro o 149 euro/mese, il restyling estetico in seguito coinvolgerà anche le versioni a benzina

La nuova Opel Corsa ha fatto il suo esordio in anteprima mondiale in occasione dell’edizione 2023 della IAA Mobility di Monaco di Baviera: presenta un design rinnovato, che comprende il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata sul posteriore portellone posteriore, ma la novità maggiore riguarda i componenti elettrici che migliorano potenza e autonomia.

La nuova compatta Opel, campionessa di vendite in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e nel 2022, è arrivata nelle concessionarie Opel italiane lo scorso fine settimana, in concomitanza con il lancio della campagna pubblicitaria che ha come slogan: “Yes of Corsa”. Il claim gioca sulla similitudine con la classica risposta affermativa anglosassone: “Yes, of course”, sì, naturalmente e lancia la vettura verso un pubblico sempre più giovane e concreto.

Il lancio del restyling è principalmente concentrato sulla versione elettrica, che mette a frutto le novità tecnologiche che Stellantis sta implementando su tutte le proprie compatte elettriche: una nuova batteria e un nuovo motore.

La nuova batteria dispone di chimica rinnovata che, nello stesso ingombro ma anche con una lieve riduzione del peso, aumenta la capacità e l’efficienza: da 50 a 51 kWh, ma soprattutto l’autonomia passa da 357 per salire fino a 405 chilometri, valori misurati con il ciclo medio WLTP.

Il motore è stato potenziato: da 100 kW-136 CV sale a 115 kW-156 CV mantenendo invariata la coppia massima di 260 Nm. Migliorano così le prestazioni: l’accelerazione 0-100 km/h scende da 8”7 a 8”1 mentre la velocità massima resta limitata a 150 km/h. L’efficienza della nuova accoppiata batteria/motore ha ridotto anche il consumo medio che da 16,1-15,7 kWh/100 km scende a 14,6-14,2.

Novità tecnologiche: dal rinnovato cruscotto ai nuovi fari a matrice. La plancia completamente digitale, basata sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, offre il nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 10”. I fari a matrice Intelli-Lux LED, adattivi e anabbaglianti, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle compatte sin dal 2019, sono stati ulteriormente potenziati e ora sono costituiti da 14 elementi LED.

La nuova Opel Corsa è dotata di molti sistemi di assistenza alla guida di serie: dall’allerta incidente con frenata automatica di emergenza al rilevamento pedoni, dal sistema di mantenimento della corsia marcia al sistema di rilevamento stanchezza. Altri ADAS rendono la guida e le manovre più sicure e rilassate: l’offerta spazia dal sistema Flank Guard per la protezione delle fiancate alla nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione con vista panoramica.

Alla guida si apprezzano le differenze tra le diverse mappature che l’elettronica offre: Normal per la guida di tutti i giorni, Eco per salvaguardare l’autonomia con la maggiore efficienza possibile, e Sport che mette a terra tutta la potenza per la migliore dinamica di guida. Per agevolare i sorpassi, e non solo, anche in Normal, accelerando a fondo, è possibile disporre di tutta la potenza.

Il listino della nuova Opel Corsa Electric offre entrambe le versioni elettriche: la 100 kW a 36.500 euro, o la 115, nella più ricca versione GS a 38.650. Interessanti formule di rateizzazione partono da 149 euro per 35 rate mensili con anticipo di 3.100 euro e rata finale di 10.857 euro.

Il restyling riguarda anche le versioni basate sul motore benzina 1,2 litri, che arriveranno in un secondo momento. Si prevede anche l’affiancamento dell’ultima versione Mild Hybrid con motore elettrico a 48 Volt integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione.