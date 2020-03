Nuova Opel Corsa, tecnologie e sicurezza anche per i neopatentati

Anche il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno fa parte della dotazione di serie e avvisa il guidatore, con tre livelli di allarmi sonori e visivi, che è giunto il momento di prendersi una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h. Il sistema può avvisare il guidatore che è necessaria una pausa in qualsiasi momento se rileva che l’auto si comporta in modo pericoloso, per esempio se effettua sterzate improvvise.

Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli grazie alla nuova e avanzatissima telecamera anteriore e il sistema è ora in grado di rilevare più informazioni, come ad esempio i segnali con LED, che vengono poi visualizzate sullo schermo. Oltre a emettere un segnale lampeggiante, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia. Il sistema trasmette sul quadro strumenti un ulteriore Allerta in caso di abbandono involontario della corsia di marcia.

La versione Elegance, oggetto dell’offerta aggiunge gli efficaci fari a LED che migliorano l’illuminazione della strada migliorando ulteriormente la sicurezza. L’infotainment della nuova Opel Corsa Elegance è il Multimedia con schermo touch a colori da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e dotato di riconoscimento vocale. Opel Corsa offre inoltre il nuovo servizio di Opel Connect all’accessibile prezzo di 300 Euro. Con funzioni utili, come la Navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall), guidatore e passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità. Premendo il tasto rosso si può ottenere aiuto nel giro di pochi secondi. Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.